Історія, що пробирає до сліз: як склалось життя Олени Ковтун – переможниці "Україна має талант"

Олена Ковтун перемогла у 2 сезоні проєкту "Україна має талант". Попри те, що співачка незряча, вона змогла підкорити публіку своїм голосом.

Виконавиця народилась у Полтаві, але росла без батьків. Батько помер, а мати відмовилась від дівчинки через вади з зором. Через це Олена 8 місяців на рік проводила в інтернаті, а 4 – з бабусею та дідусем. Як сьогодні живе переможниця талант-шоу, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

Перемога в "Україна має талант" та особисте життя

Талант до музики у дівчини помітила бабуся. Саме завдяки їй вона почала співати у хорі, а згодом продовжила навчання у музичному училищі. Рухатись далі Олена побоялась, тому пішла працювати на підприємство Українського товариства сліпих у Полтаві.

Там вона знайшла своє кохання та майбутнього чоловіка Сергія. Пара одружилась. Сьогодні жінка живе на пенсію, а чоловік продовжує працювати на заводі.

Олена Ковтун з чоловіком / Фото з відкритих джерел

У 2010 році подруга порадила Олені піти на "Україні має талант". На кастинг вона обрала пісню Ані Лорак "Я повернулась". Талант дівчини вразив суддів і публіку, тому не дивно, що саме вона здобула перемогу у проєкті.

Олена Ковтун на кастингу "Україна має талант": дивіться відео онлайн

Виграш співачка витратила на купівлю власного помешкання.

Де зараз Олена Ковтун?

Після перемоги виконавиця гастролювала містами України та Росії. Та з кожним роком кількість виступів зменшувалась і зменшувалась. Олена Ковтун не веде соцмереж, тому важко дізнатись нові деталі про її життя.

Олена Ковтун зараз / Скриншот із ютубу

Та відомо, що жінці зараз 41 рік і разом із коханим проживає у Полтаві. Сьогодні вона немає грошей на записи пісень, та все ж виступає з благодійними концертами. Артистці вже вдалось зібрати 400 тисяч гривень для українських військових. Вона мріє, що знову повернеться на велику сцену, адже в такі моменти відчуває себе потрібною.

