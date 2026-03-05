Олена Кравець вперше відверто розповіла про хворобу, з якою бореться роками
- Олена Кравець розповіла про багаторічну боротьбу з кропив'янкою, алергічним захворюванням шкіри, яке вона контролює через психологічну роботу та різні методи лікування.
- Актриса вважає, що загострення хвороби пов'язані з психологічним тиском і внутрішніми конфліктами, проте навчилася жити з кропив'янкою та зменшувати значущість дрібних речей.
У 2021 році акторка Олена Кравець вперше розповіла про боротьбу зі шкірним захворюванням – кропив'янкою. Тоді вона зазначала, що страждає на хворобу вже три роки, і досі не змогла її побороти.
Про свій стан сьогодні знаменитість детально розповіла в інтерв'ю на ютуб-каналі Маші Єфросиніній.
Кропив'янка – це алергічне захворювання шкіри, що проявляється раптовою появою сверблячих пухирів, схожих на опіки від кропиви.
Вона є, але вона під контролем. Я давно цей контроль не попускала, бо коли я нічого не роблю, щось мені не подобається,
– зізналася Олена Кравець.
Актриса спробувала безліч методів лікування, занурювалась у психологію та аналізувала фактори, що впливають на хворобу. Вона визначила, що загострення пов'язані з психологічним станом, хоча точну причину розвитку хвороби досі не знає.
Є одне припущення – тиск. Будь-який: тиск на долоні на тренуванні, психологічний, тиск зовнішній. Певний вид тиску, який я, умовно кажучи, проковтую, а потім розумію: "Навіщо? Ти ж могла сказати ні",
– пояснила знаменитість.
За словами Кравець, постійна внутрішня війна також провокує хворобу. "Тільки починаються сумніви, небажання зустрітися зі своєю правдою, іноді дуже незручною, – от там усе починається… Такий внутрішній конфлікт", – додала вона.
Коли я розслаблена, можу спланувати більш-менш, коли всередині відчуття, що все ок – не в сенсі, я все контролюю, а все так складається, що можна жити – вона йде,
– підкреслила Олена Кравець.
Вона пригадала один з останніх випадків загострення хвороби. Це сталося під час знімань нового комедійно-драматичного серіалу "Вітя".
В день зйомок я прокидаюсь, і не те щось з очима – вони набряклі, і здається, що я вчора випила не одну пляшку ромового напою,
– пригадала Кравець.
Водночас вона зазначила, що на тлі захворювання навчилась зменшувати значущість дрібних речей і вже "притерлась" з кропив'янкою. Олена більше не сприймає хворобу як ворога.
Інтерв'ю з Оленою Кравець: дивіться відео онлайн
Хто така Олена Кравець?
Актриса здобула популярність як єдина жінка в складі "Студії Квартал-95" та лідерка телешоу "Жіночий квартал".
Окрім цього, Олена вела програму "Тихий вечір" на телеканалі "Дім" і разом із донькою записувала подкаст "Вдома поговоримо", знімалася в кіно.
З 2002 року вона заміжня за актором студії "95 Квартал" Сергієм Кравцем. У пари троє дітей: донька Марія та двійнята Катерина та Іван.
Сьогодні Олена Кравець має авторський курс "6 голосів. Як почути себе у складні часи" і моновиставу "Можна я просто посиджу?".