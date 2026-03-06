Я його таким не знаю, – Кравець відверто висловилась про стосунки з чоловіком-військовим
- Олена Кравець розповіла про зміни в стосунках з чоловіком Сергієм після його вступу до війська у жовтні 2025 року.
- Сергій, колишній продюсер студії "95 квартал", тепер рідко бачиться з Оленою через службу в війську.
Тривалий час у мережі ширилися чутки про нібито розлучення акторки Олена Кравець з чоловіком Сергієм. Однак 14 лютого, у День святого Валентина, ці припущення частково розвіялися.
Того дня Кравець виступала у Дніпрі зі своєю моновиставою "Можна я просто посиджу?". Наприкінці виступу на сцену вийшов її чоловік, подарував їй квіти та привітав із виступом. Тоді ж стало відомо, що Сергій долучився до війська. Тепер акторка вперше розповіла про зміни у їхньому житті в інтерв'ю телеведучій Маші Єфросиніній.
За словами Кравець, її чоловік вступив до війська у жовтні 2025 року, і цей крок суттєво вплинув на нього самого та на їхні стосунки.
Усе дуже змінилося. Тому що радикально змінився він. Я це пояснюю певною чоловічою ініціацією. Він опинився в обставинах, за яких не можна не дорослішати. Мені здається, що у нього змінилася картина світу. Він переоцінив багато чого у своєму житті, переглянув певні моменти,
– розповіла Олена.
Для довідки! Раніше Сергій обіймав посаду продюсера студії "95 квартал". Однак в 2025 році в коментарі ТСН чоловік заявив, що "не пов'язаний з "Кварталом" уже майже 10 років". Тоді ж він розповідав, що займається виробництвом фільмів і має інтернет-проєкти.
Олена додала, що через службу чоловіка вони зараз зустрічаються нечасто.
Коли ми бачимось, я усвідомлюю, що мені подобається те, що я бачу. І я його таким не знаю,
– зізналася акторка.
Інтерв'ю з Оленою Кравець: дивіться відео онлайн
Що відомо про родину Кравець?
- Олена та її чоловік Сергій разом ще з 1997 року. Пара офіційно одружилася у 2002 році.
- Через рік в подружжя народилася донька Марія. Згодом, у 2016 році, їхня родина стала більшою – на світ з'явилися двійнята Іван та Катерина.
- Старша донька Олени та Сергія працює у сфері моди. Вона займається стилістикою, співпрацює з українськими брендами та допомагає клієнтам підбирати образи. Окрім цього, дівчина захоплюється танцями. Також відомо, що вже понад два роки Марія перебуває у стосунках і живе разом зі своїм хлопцем.