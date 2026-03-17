Блогери просять гроші за поширення зборів та петицій: Олена Мандзюк відреагувала на скандал

Зараз у Threads активно обговорюють те, що блогери нібито просять гроші за поширення зборів чи петицій у своїх соціальних мережах. Водночас люди не називають їхні імена, тож невідомо, хто хоче заробити на війні.

На ситуацію у Threads відреагувала відома блогерка Олена Мандзюк. Вона закликала називати імена колег, які хочуть заробити на зборах чи петиціях, а не шкодувати їх.

Не пропустіть Олена Мандзюк отримала нагороду від спецпідрозділу ГУР

Олена Мандзюк зазначила, що дописи про те, що блогери нібито хочуть гроші за поширення зборів та петицій, збирають тисячі вподобайок і гнівних коментарів про те, які вони "погані", що "всі крадуть і заробляють на чужому горі та беруть 20% собі у кишеню".

Будь ласка, маєте такого (блогера – 24 Канал) – пишіть ім'я, бо все це підриває довіру до всіх, а я ледь закриваю кожен свій збір для військових, і з кожним днем це робити все важче. Не бійтеся говорити правду, якщо вона існує. Такі всі дописи без доказів виглядають як байт на коментарі або збір лайків, знищення репутації блогерів та, звісно, ускладнення всіх зборів, які ми намагаємося робити,

– наголосила Мандзюк.

Пізніше Мандзюк припустила, що люди не називають імена блогерів, адже вони невідомі, або їх навіть не існує.

І мені дуже прикро, що таким чином збирають лайки та коментарі, розсіюючи зневіру, зневагу до медійних людей, які намагаються підтримувати військових (а таких блогерів, які ще досі роблять збори, і так одиниці!). Якщо ви маєте на когось скаргу та претензію, майте сміливість називати імена, а не вилами по воді,

– додала вона.

У коментарях під дописом Олени Мандзюк сценаристка Reels та TikTok, письменниця фентезі Сандра поділилась власним досвідом. Вона розповіла, що просила відомих людей поширити петицію про заборону друку російської літератури. Блогер Євген Дмитрієв погодився, але попросив за це 4 тисячі гривень.

Але за допомогою вас, Терена, alyona alyona, Міші Правильного, Богдана Андруха (ніхто з вас навіть не мав на думці просити гроші) – ми закрили цю петицію,

– поділилась Сандра.

Євген Дмитрієв просив 4 тисячі гривень за поширення петиції / Скриншот з Threads

В який скандал нещодавно потрапили "Госпітальєри"?