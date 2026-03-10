Вона наголосила, що є зареєстрованим волонтером і звітує щороку в податкову. Про це волонтерка розповіла в інтерв'ю NV.

Дивіться також Дискусія щодо "Госпітальєрів" значно глибша, ніж здається на перший погляд

Що каже про звинувачення засновниця "Госпітальєрів"?

Яна Зінкевич зазначила, що має декларацію, у якій можна перевірити її доходи.

Говорять: "Яна або "Госпітальєри" на чомусь наживаються". Ну окей, якщо ми на чомусь наживаємося, то поясніть, будь ласка, на що ми це витрачаємо? Ми ходимо по елітних клубах, ресторанах, чи що? Ми якесь отримали за ці роки нове майно? Беріть, перевіряйте, у мене є декларація,

– сказала вона.

Волонтерка наголосила, що їй доведеться захищати свої інтереси у суді, якщо ще поширюватимуться подібні тези про махінації.

"І повірте, цим людям це не сподобається, тому що вони не зможуть нічого довести. Тому що доводити немає чого", – додала Зінкевич, відкинувши усі звинувачення.

Вона зазначила, що "Госпітальєри" дійсно мають не одну юридичну особу, втім, деякі з перелічених у розслідуваннях активістів та журналістів їй невідомі.

А те, що періодично гроші знімалися з рахунків, вона пояснила тим, що патронатна служба щодня має витрати.

За її словами, звітності щодо кожної з "банок" зборів не ведуть, до уваги береться лише загальний обіг картки за рік.

А так, як "Госпітальєри" – це мілітаризований підрозділ, то мають зовсім інший тип звітності, аніж звичайні громадські організації та фонди.

Що відомо про скандал навколо "Госпітальєрів"?