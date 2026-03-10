Она подчеркнула, что является зарегистрированным волонтером и отчитывается ежегодно в налоговую. Об этом волонтер рассказала в интервью NV.

Что говорит об обвинениях основательница "Госпитальеров"?

Яна Зинкевич отметила, что имеет декларацию, в которой можно проверить ее доходы.

Говорят: "Яна или "Госпитальеры" на чем-то наживаются". Ну окей, если мы на чем-то наживаемся, то объясните, пожалуйста, на что мы это тратим? Мы ходим по элитным клубам, ресторанам, или что? Мы какое-то получили за эти годы новое имущество? Берите, проверяйте, у меня есть декларация,

– сказала она.

Волонтер подчеркнула, что ей придется защищать свои интересы в суде, если еще будут распространяться подобные тезисы о махинациях.

"И поверьте, этим людям это не понравится, потому что они не смогут ничего доказать. Потому что доказывать нечего", – добавила Зинкевич, отвергнув все обвинения.

Она отметила, что "Госпитальеры" действительно имеют не одно юридическое лицо, впрочем, некоторые из перечисленных в расследованиях активистов и журналистов ей неизвестны.

А то, что периодически деньги снимались со счетов, она объяснила тем, что патронатная служба ежедневно имеет расходы.

По ее словам, отчетности по каждой из "банок" сборов не ведут, во внимание берется только общий оборот карточки за год.

А так, как "Госпитальеры" – это милитаризованное подразделение, то имеют совсем другой тип отчетности, чем обычные общественные организации и фонды.

