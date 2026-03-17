На ситуацию в Threads отреагировала известная блогер Елена Мандзюк. Она призвала называть имена коллег, которые хотят заработать на сборах или петициях, а не жалеть их.

Не пропустите Елена Мандзюк получила награду от спецподразделения ГУР

Елена Мандзюк отметила, что сообщения о том, что блогеры якобы хотят деньги за распространение сборов и петиций, собирают тысячи лайков и гневных комментариев о том, какие они "плохие", что "все воруют и зарабатывают на чужом горе и берут 20% себе в карман".

Пожалуйста, имеете такого (блогера – 24 Канал) – пишите имя, потому что все это подрывает доверие ко всем, а я едва закрываю каждый свой сбор для военных, и с каждым днем это делать все труднее. Не бойтесь говорить правду, если она существует. Такие все сообщения без доказательств выглядят как байт на комментарии или сбор лайков, уничтожение репутации блогеров и, конечно, усложнение всех сборов, которые мы пытаемся делать,

– отметила Мандзюк.

Позже Мандзюк предположила, что люди не называют имена блогеров, ведь они неизвестны, или их даже не существует.

И мне очень обидно, что таким образом собирают лайки и комментарии, рассеивая уныние, пренебрежение к медийным людям, которые пытаются поддерживать военных (а таких блогеров, которые до сих пор делают сборы, и так единицы!). Если вы имеете на кого-то жалобу и претензию, имейте смелость называть имена, а не вилами по воде,

– добавила она.

В комментариях под заметкой Елены Мандзюк сценаристка Reels и TikTok, писательница фэнтези Сандра поделилась собственным опытом. Она рассказала, что просила известных людей распространить петицию о запрете печати русской литературы. Блогер Евгений Дмитриев согласился, но попросил за это 4 тысячи гривен.

Но с помощью вас, Терена, alyona alyona, Миши Правильного, Богдана Андруха (никто из вас даже не имел в виду просить деньги) – мы закрыли эту петицию,

– поделилась Сандра.

Евгений Дмитриев просил 4 тысячи гривен за распространение петиции / Скриншот с Threads

В какой скандал недавно попали "Госпитальеры"?