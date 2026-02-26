Олена Мозгова показала підрослу доньку та привітала її з 11-річчям

Сьогодні, 26 лютого, день народження святкує донька продюсерки Олени Мозгової та співака Девіда Аксельрода – Соломія. Зіркова мама зворушливо звернулась до дівчинки у день її 11-річчя.

Відповідний допис Мозгова опублікувала в інстаграмі. Вона також показала фото підрослої доньки.

На фотографії Соломія позує в червоній сукні в клітинку з короткими рукавами. Образ дівчинки доповнює великий бант у червоно-білу смужку. Донька Мозгової та Аксельрода також носить окуляри.

Кожна мить поруч – щастя! Світло, любов, гармонія, мир, натхнення – це все в тобі. Ти – Всесвіт. Сяй, світи, твори, люби. З днем народження, прекрасна принцесо,

– йдеться у дописі.

Донька Мозгової та Аксельрода / Фото з інстаграму продюсерки

У коментарях під дописом українці приєднуються до привітань і пишуть 11-річній Соломії приємні побажання.

"Вітаємо красуню і щасливих батьків".

"Вітаю з днем народження вашої красуні, Соломії! Сяйте".

"Вітаю сонячну дівчинку Соломію! Нехай щастить у житті!"

Люди вітають доньку Мозгової з 11-річчям / Скриншот з інстаграму продюсерки

Що відомо про особисте життя Олени Мозгової?