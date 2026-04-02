Я дуже ціную його, – Світлицька тепло висловилась про Цимбалюка на фоні чуток про їхній роман
Тараса Цимбалюка та Олену Світлицьку вже тривалий час підозрюють у романі. Наразі актори не підтверджують чутки, проте продовжують їх підігрівати, з'являючись разом та публікуючи спільний контент.
Світлицька прокоментувала чутки про роман з Цимбалюком у проєкті "33 запитання від Люкс ФМ". Новий випуск вийшов на ютуб-каналі Радіо Люкс сьогодні.
Олена Світлицька стверджує, що вони з Тарасом Цимбалюком є близькими друзями.
Тарас займає важливе місце у моєму житті. Я дуже ціную його. Дуже ціную те, що ми з ним хімічимо в інстаграмі (сміється – 24 Канал). У нас завжди виходить класний, цікавий контент, який подобається глядачу,
– сказала вона.
Водночас акторка зізналась, що закохана, але подробицями не поділилась.
Раніше Світлицька говорила, що колишній чоловік залишається головним чоловіком у її житті. Інтерв'юер поцікавився, як новий обранець реагує на це.
Ми про це не говорили. У мене є колишній чоловік. Він завжди буде. Це батько моїх дітей. Я з ним пережила багато важливих подій у житті. Він довгий час був відповідальний за нашу родину. Тому, звісно, він – чоловік №1 поки що. Поки що за вчинками й відповідальністю його ніхто не перевершив,
– зазначила Олена.
Для довідки! Колишнього чоловіка Олени Світлицької звати Микола. Вони перебували у стосунках понад 10 років та виховують двох доньок. У січні 2025 року акторка оголосила про розлучення в інстаграмі.
Як та чому з'явились чутки про роман Світлицької й Цимбалюка?
У квітні 2025 року блогер-пліткар Богдан Беспалов повідомив, що Цимбалюк та Світлицька перебувають у стосунках. Навіть ходили чутки, що Олена може стати учасницею 14 сезону реаліті-шоу "Холостяк", головним героєм якого був Тарас, проте, зрештою, вони не підтвердились.
У вересні Беспалов розповів, що актори посварилися, а у січні 2026 року, за його словами, зійшлися.
Цимбалюк і Світлицька неодноразово з'являлись разом на публіці, зокрема відвідували показ серіалу "Тиха Нава" у Києві, приїжджали до Львова та Буковеля.
Раніше Тарас та Олена заявляли, що не хочуть коментувати своє особисте життя.