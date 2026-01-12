Акторка, якій після розлучення приписували роман з Цимбалюка, заявила про нові стосунки

Часто актору Тарасу Цимбалюку приписують романи з різними українськими зірками. Навесні активно обговорювали те, що в нього нібито стосунки з колегою Оленою Світлицькою, яка у 2025 році оголосила про розлучення з чоловіком.

Днями акторка повідомила, що зараз зустрічається з чоловіком, чим підживила чутки про її роман з Цимбалюком. Також вона прокоментувала розрив з колишнім чоловіком Миколою. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Світлицької.

Акторка у соцмережах відповідала на запитання від підписників. Одна з них поцікавилась, чи не планує Олена відновлювати стосунки з колишнім чоловіком.

Наша історія з колишнім завершилась і відновленню не підлягає,

– написала Світлицька.

Вона лаконічно додала, що має нові стосунки, однак деталі вирішила не розкривати.

Для довідки! У шлюбі з колишнім чоловіком Олена перебувала 10 років. У подружжя народилося двоє спільних доньок Марія та Віра.

Чому в мережі ходять чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка?

Актори разом грають у виставі "Наші Кайдаші", де Тарас виконує роль Карпа, а Олена – Мотрі.

З огляду на те, що вони багато працюють, їх часто можна побачити в одній компанії.

Крім того, актори мають спільних друзів, як-от артистку Наталку Денисенко та бізнесмена Юрія Савранського. Вони разом відвідували публічні заходи та подорожували.

До того ж знімали спільний контент для соцмереж.