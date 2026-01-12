Акторка, якій після розлучення приписували роман з Цимбалюка, заявила про нові стосунки
- Акторка Олена Світлицька повідомила, що має нові стосунки, але деталі про них не розкриває.
- Чутки про роман між Світлицькою та Тарасом Цимбалюком виникли через їхню спільну роботу у виставі та публічні появи, але обидва заявляють, що вони просто друзі.
Часто актору Тарасу Цимбалюку приписують романи з різними українськими зірками. Навесні активно обговорювали те, що в нього нібито стосунки з колегою Оленою Світлицькою, яка у 2025 році оголосила про розлучення з чоловіком.
Днями акторка повідомила, що зараз зустрічається з чоловіком, чим підживила чутки про її роман з Цимбалюком. Також вона прокоментувала розрив з колишнім чоловіком Миколою. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Світлицької.
Акторка у соцмережах відповідала на запитання від підписників. Одна з них поцікавилась, чи не планує Олена відновлювати стосунки з колишнім чоловіком.
Наша історія з колишнім завершилась і відновленню не підлягає,
– написала Світлицька.
Вона лаконічно додала, що має нові стосунки, однак деталі вирішила не розкривати.
Для довідки! У шлюбі з колишнім чоловіком Олена перебувала 10 років. У подружжя народилося двоє спільних доньок Марія та Віра.
Чому в мережі ходять чутки про роман Олени Світлицької й Тараса Цимбалюка?
- Актори разом грають у виставі "Наші Кайдаші", де Тарас виконує роль Карпа, а Олена – Мотрі.
- З огляду на те, що вони багато працюють, їх часто можна побачити в одній компанії.
- Крім того, актори мають спільних друзів, як-от артистку Наталку Денисенко та бізнесмена Юрія Савранського. Вони разом відвідували публічні заходи та подорожували.
- До того ж знімали спільний контент для соцмереж.
- Минулого року їх випадково помітили у Львові, коли вони прогулювалися центром міста, тримаючись за руки. Відео тоді опублікувала ТСН.
- Водночас актори чутки спростовують, наголошуючи, що просто близько дружать.