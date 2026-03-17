Тополя зізналася, чому не хоче говорити про колишнього чоловіка і чи думає про зміну прізвища

Наприкінці грудня 2025 року стало відомо про розлучення відомої української пари – Тараса та Олени Тополь. На різних публічних заходах співачку часто запитують про причини розриву шлюбу.

В коментарі для програми "Тур зірками" Олена Тополя відверто розповіла, чому не бажає більше обговорювати колишнього чоловіка, а також поділилася, чи планує змінювати прізвище.

Я просто не хочу більше витрачати час на піднімання якоїсь історії. Як-от історія України, так у нас історія сім'ї Тараса Тополі і Олени Тополі. Все, нема сім'ї, як такої, вона розвалилася, є окремі особистості. І Тарас Тополя тепер мене не стосується. Все. І його не стосується Олена Тополя,

– пояснила виконавиця.

Щодо зміни прізвища, щоб позбутися асоціацій із колишнім чоловіком, Олена зізналася, що така думка виникала. Проте поки що це не є для неї пріоритетним питанням і не варте того, щоб витрачати на нього час.

