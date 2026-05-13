В елегантному костюмі: Олена Зеленська разом із Володимиром Зеленським прибула до Румунії
- Олена Зеленська разом із Володимиром Зеленським відвідала Румунію для участі в саміті "Бухарестської дев'ятки".
- Під час візиту перші леді України та Румунії підписали меморандуми про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій.
Олена Зеленська разом із Володимиром Зеленським прибула до Румунії, де проходить саміт країн "Бухарестської дев'ятки" за участі держав Північної Європи. Під час візиту перша леді України зустрілася з першою леді Румунії Мірабеллою Гредінару.
Для офіційних зустрічей Олена Зеленська обрала стримані та водночас стильні образи. Детальніше про її вбрання – далі в матеріалі. Кадри з поїздки перша леді опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі.
Так, для перельоту та перших заходів у Бухаресті Олена Зеленська одягнула темно-синій штанний костюм і білий лонгслів. Дружина президента зібрала волосся в акуратну зачіску та додала мінімалістичні сережки.
Пізніше того ж дня відбулася зустріч перших леді України та Румунії та підписання меморандумів про приєднання румунських університетів до Глобальної коаліції українських студій. Для другої зустрічі Олена Зеленська знову обрала темно-синій штанний костюм, який цього разу доповнила шоколадною блузою. Образ завершили брошка на лацкані піджака та темні туфлі на невисокому підборі. Волосся першої леді було укладене в ніжні локони, а макіяж виконано в натуральних відтінках.
Олена Зеленська розповіла, що вже знайома з Мірабелою Гредінару – вони вперше зустрілися у березні на саміті у Вашингтоні, який організувала Меланія Трамп. Також вона запросила першу леді Румунії до Києва на шостий Саміт перших леді та джентльменів.
Де раніше разом з'являлися Володимир і Олена Зеленські?
Президентське подружжя у стильних вишиванках записувало великоднє відеопривітання для українців у Софійському соборі в Києві.
Також Володимир і Олена Зеленські разом брали участь у заходах пам'яті з нагоди річниці звільнення Бучі, вшановуючи загиблих під час російської окупації у 2022 році.
Окрім цього, президент і перша леді відвідували церемонію вручення Національної премії України імені Тараса Шевченка.