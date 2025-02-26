Готовий піти з посади для миру в Україні: Зеленська вперше прокоментувала заяву чоловіка

Президент Зеленський заявив, що готовий залишити пост президента в обмін на мир в Україні. Перша леді відреагувала на ці слова чоловіка.

Олена Зеленська поспілкувалась з журналістами італійської програми Quarta Repubblica. Уривок інтерв'ю вона оприлюднила на своїй сторінці в телеграмі, передає 24 Канал.

До слова Припинення вогню без гарантій безпеки для України не буде, – Зеленський

У першої леді запитали про те, чи підтримує вона рішення Володимира "обміняти" пост президента на вступ у НАТО чи інші гарантії безпеки. Олена Зеленська відповіла, що ще не обговорювала це з чоловіком.

Я знаю, що він не збирається і не має бажання бути президентом усе життя. Єдине завдання, яке він перед собою поставив, щоб Україна була в безпеці. Мають бути гарантії безпеки, щоб він міг спокійно залишити свій пост,

– підкреслила перша леді.

Раніше Олена Зеленська казала, що підтримає чоловіка у будь-якому його рішенні. Навіть якщо воно буде "непопулярним" у їхній сім'ї.

Детальніше про заяву президента

Володимир Зеленський на пресконференції з українськими журналістами заявив, що може покинути пост президента заради миру в Україні.

Зокрема, лідер держави готовий поміняти це на НАТО. За його словами, він не планує бути при владі десятиліття.

"Я фокусуюсь на безпеці України сьогодні, а не за 20 років", – додав Зеленський.