Елена Зеленская пообщалась с журналистами итальянской программы Quarta Repubblica. Отрывок интервью она обнародовала на своей странице в телеграме, передает 24 Канал.

К слову Прекращение огня без гарантий безопасности для Украины не будет, – Зеленский

У первой леди спросили о том, поддерживает ли она решение Владимира "обменять" пост президента на вступление в НАТО или другие гарантии безопасности. Елена Зеленская ответила, что еще не обсуждала это с мужем.

Я знаю, что он не собирается и не имеет желания быть президентом всю жизнь. Единственная задача, которую он перед собой поставил, чтобы Украина была в безопасности. Должны быть гарантии безопасности, чтобы он мог спокойно покинуть свой пост,

– подчеркнула первая леди.

Ранее Елена Зеленская говорила, что поддержит мужа в любом его решении. Даже если оно будет "непопулярным" в их семье.

Подробнее о заявлении президента

Владимир Зеленский на пресс-конференции с украинскими журналистами заявил, что может покинуть пост президента ради мира в Украине.

В частности, лидер государства готов поменять это на НАТО. По его словам, он не планирует быть у власти десятилетия.

"Я фокусируюсь на безопасности Украины сегодня, а не через 20 лет", – добавил Зеленский.