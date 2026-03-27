У діловому костюмі: Зеленська вразила стильним образом на зустрічі з Джорджем і Лорою Буш
- Олена Зеленська під час офіційного візиту до США зустрілася з Джорджем Бушем-молодшим і його дружиною Лорою в Далласі, висловивши вдячність за підтримку України.
- Перша леді України обрала елегантний темно-коричневий костюм для зустрічі, а в рамках візиту також відвідала Публічну бібліотеку Далласа та Музей Голокосту і прав людини.
Під час офіційного візиту до США Олена Зеленська зустрілася з 43-м президентом країни Джорджем Бушем-молодшим та його дружиною Лорою Буш.
Для цієї зустрічі перша леді України обрала елегантний та стриманий образ. Спільні фото з колишнім президентом США та його партнеркою дружина Володимира Зеленського запостила на своїй сторінці в інстаграмі.
З фото видно, що для ділової зустрічі Олена Зеленська обрала класичний темно-коричневий костюм, що складається з піджака з оригінальними лацканами та прямих, вільних штанів. Під піджаком вона одягла світлу сорочку ніжно-блакитного відтінку. Цікавим акцентом стала брошка-голка з блакитними та світлими намистинами, які перегукуються з кольором сорочки.
До речі, Андре Тан напередодні називав ніжно-блакитний (baby blue) одним із головних кольорів весни 2026 року.
Волосся першої леді було розпущене, з легкими хвилями, а природний макіяж підкреслював риси обличчя. Також вона тримала у руках темний клатч. Образ Олени Зеленської завершили елегантні сережки з перлами та коричневі замшеві підбори.
Олена Зеленська в США / Фото з інстаграм-сторінки першої леді
Як пройшла зустріч Олени Зеленської з подружжям Бушів?
- Зустріч відбулася в Далласі.
- Перша леді України висловила вдячність Джорджу Бушу-молодшому та його дружині Лорі Буш за багаторічне розуміння та підтримку України. "Ми говорили про те, як важливо, щоб нашим дітям не довелося захищати Україну, як це робимо ми, і як багато тут залежить від міжнародних партнерів. Розповіла про надважку зиму після російського руйнування критичної інфраструктури та щоденну загрозу, у якій живуть українці навіть у найвіддаленіших від фронту містах", – зазначила Олена Зеленська.
- У межах робочого візиту до США перша леді також відвідала Публічну бібліотеку Далласа та Музей Голокосту і прав людини в місті.