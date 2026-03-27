Зникли з телеекранів: де зараз Фреймут, Костіцин, Юсипчук і чим займаються ведучі

Колись вони були справжніми зірками українського телебачення: вели одні з найпопулярніших шоу, серед яких "Ревізор", "Битва екстрасенсів", "Життя відомих людей". Сьогодні ж про цих ведучих чутно значно менше.

Де зараз Богдан Юсипчук, Ольга Фреймут, Павло Костіцин і чим вони займаються – дивіться далі в матеріалі 24 Каналу.

Богдан Юсипчук

У 2014 році він отримав титул "Містер України", а згодом здобув широку впізнаваність як ведучий шоу "Життя відомих людей" та "Модель XL". Також Юсипчук розвивався в кіно. Він, зокрема, з'явився у фільмі "Тіні незабутих предків", військово-драматичному мінісеріалі "Гвардія" та інших стрічках. Про це йдеться на сайті IMDb.

Нині Юсипчук мешкає в Лос-Анджелесі, де продовжує розвивати акторську кар'єру, чим ділиться на своїй сторінці в інстаграмі. У січні цього року він одружився зі співачкою Веронікою, яка виступає під сценічним ім'ям Miss Verona. У 2025 році виконавиця випустила пісню Toxic Game, у кліпі на яку Богдан виступив і як актор, і як режисер.

Богдан Юсипчук та його дружина / Фото JetSetter та з інстаграму ведучого

Ольга Фреймут

Після початку повномасштабної війни зірка "Ревізору" виїхала за кордон. Телеведуча з родиною проживає в Лондоні, де започаткувала власний "Клуб манер". Фреймут часто проводить різні заходи для жінок. Також вона продовжує займатися розвитком власного видавництва Freimut Books і навіть анонсувала вихід своєї нової книги "Красиві слова".

Ольга Фреймут анонсувала вихід власної книги "Красиві слова" / Колаж 24 Каналу



Крім того, Ольга створила проєкт "Freimut. Люди", який виходить на її ютуб-каналі. Ведуча бере інтерв'ю у різних цікавих особистостей. Наприклад, першим гостем її нового шоу стала дизайнерка Мері Фуртас, засновниця бренду Cultnaked.

Павло Костіцин

Телеведучий, який став популярним завдяки шоу "Битва екстрасенсів" та "Містичні історії", після початку повномасштабної війни майже не з'являвся на публіці і не коментував події в Україні. Лише в 2025 році стало відомо, що Павло є актором у міжнародному агентстві R Talent Agency, як вказано в них на сайті.

Павло Костіцин / Фото з сайту R Talent Agency

У січні цього року на його сторінці в інстаграмі з'явився трейлер стрічки "Прощай", де він виконав роль росіянина.

Де зараз телеведучий Дмитро Танкович?

Відомий як ведучий шоу "Танцюють всі", Дмитро Танкович продовжує працювати в сфері розваг.

Він знімається в кіно, зокрема нещодавно виконав роль в романтичній комедії "Випробувальний термін", а також ще з 2019 року є частиною "Дизель Шоу".

Дмитро Танкович та Олександр Бережко / Колаж 24 Каналу