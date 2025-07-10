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Show24 Українські зірки Ольга Сумська показала, що відбувалося за її вікном під час нічного обстрілу Києва
10 липня, 12:09
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Ольга Сумська показала, що відбувалося за її вікном під час нічного обстрілу Києва

Марта Гнат
Основні тези
  • Російська армія завдала масованого удару по Києву, вражено шість районів столиці.
  • Ольга Сумська назвала цю ніч найстрашнішою, адже бачила наслідки ударів зі свого вікна.

Сьогодні вночі російська армія вчергове завдала масованого удару по Києву. Виявилось, що Ольга Сумська зі свого вікна бачила наслідки ударів.

Українська акторка назвала цю ніч найстрашнішою для її родини. Під удар потрапило аж шість районів столиці: Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський, Оболонський і Деснянський, пише Show24 з посиланням на інстаграм.

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У списку є один із тих районів, де проживає Сумська. Вночі зірка бачила зі своїх вікон стовпи диму та вогонь, які утворились внаслідок вибуху.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

Найстрашніша ніч. Вид з вікна нашого будинку, 
– підписала фото акторка.

Зранку Ольга опублікувала кадри будинку навпроти. У сусідів вибиті вікна, на яких помітні чорні сліди від вогню.

Ольга Сумська показала наслідки атаки на столицю / Скриншот з інстаграму

"Ранок 10 липня. Будинок навпроти", – коротко додала акторка.

Нагадаємо, що Росія атакувала Україну  397 "Шахедами", 8 балістичними ракетами "Іскандер-М", 6 крилатими ракетами Х-101 і 4 зенітними керованими ракетами С-300. На жаль, у Києві загинуло двоє людей, а станом на о пів на 10 годину ранку було відомо про 16 поранених.