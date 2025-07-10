10 липня, 12:09
Ольга Сумська показала, що відбувалося за її вікном під час нічного обстрілу Києва
Основні тези
- Російська армія завдала масованого удару по Києву, вражено шість районів столиці.
- Ольга Сумська назвала цю ніч найстрашнішою, адже бачила наслідки ударів зі свого вікна.
Сьогодні вночі російська армія вчергове завдала масованого удару по Києву. Виявилось, що Ольга Сумська зі свого вікна бачила наслідки ударів.
Українська акторка назвала цю ніч найстрашнішою для її родини. Під удар потрапило аж шість районів столиці: Шевченківський, Солом'янський, Дарницький, Подільський, Оболонський і Деснянський, пише Show24 з посиланням на інстаграм.
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