Ольга Сумська показала, який вигляд мала 30 років тому

Ольга Сумська поділилась архівними фото, зробленими у 1995 році. Акторка показала, який вигляд мала у молодості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сумської. Вона опублікувала два чорно-білі портрети.

Ольга Сумська продемонструвала стильний образ 90-х років. На фото виділяються риси обличчя акторки: великі очі й губи, родимка над губою та темні брови. Жінка також постала з хвилястим волоссям.

Ольга Сумська у молодості / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська у 1995 році / Фото з інстаграму акторки

На фотографіях немає нічого зайвого, а Сумська заворожує своїм пильним поглядом. Народна артистка України отримала чимало компліментів у коментарях. Дехто зазначає, що їй вдалося зберегти природну красу.

"Неймовірна красуня".

"Олечка – легенда. Чарівна і красуня, молода жінка".

"Найкрасивіша українка всіх часів".

"Ви й зараз дуже красива жінка".

"Наче лісова мавка і тоді, і зараз. Не приручена часом!"

"Гордість українського кінематографа. Діамант".

Реакція мережі на фото Ольги Сумської / Скриншоти з інстаграму акторки

Варто зауважити, що Ольга Сумська доволі часто ділиться з підписниками архівними фотографіями. Наприклад, у жовтні вона показала світлину, яку зробила у 2000 році.

Ольга Сумська у 2000 році / Фото з інстаграму акторки

