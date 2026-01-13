Укр Рус
13 січня, 11:30
Ольга Сумська показала, який вигляд мала 30 років тому

Марія Примич
Основні тези
  • Ольга Сумська поділилась архівними фото з 1995 року.
  • Акторка отримала багато компліментів у коментарях.

Ольга Сумська поділилась архівними фото, зробленими у 1995 році. Акторка показала, який вигляд мала у молодості.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Сумської. Вона опублікувала два чорно-білі портрети.

Не пропустіть Це був жах, – Ольга Сумська вперше розповіла про важкі пологи

Ольга Сумська продемонструвала стильний образ 90-х років. На фото виділяються риси обличчя акторки: великі очі й губи, родимка над губою та темні брови. Жінка також постала з хвилястим волоссям.

Ольга Сумська у молодості / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська у 1995 році / Фото з інстаграму акторки

На фотографіях немає нічого зайвого, а Сумська заворожує своїм пильним поглядом. Народна артистка України отримала чимало компліментів у коментарях. Дехто зазначає, що їй вдалося зберегти природну красу.

  • "Неймовірна красуня".
  • "Олечка – легенда. Чарівна і красуня, молода жінка".
  • "Найкрасивіша українка всіх часів".
  • "Ви й зараз дуже красива жінка".
  • "Наче лісова мавка і тоді, і зараз. Не приручена часом!"
  • "Гордість українського кінематографа. Діамант".

Реакція мережі на фото Ольги Сумської / Скриншоти з інстаграму акторки

 

 

Варто зауважити, що Ольга Сумська доволі часто ділиться з підписниками архівними фотографіями. Наприклад, у жовтні вона показала світлину, яку зробила у 2000 році.

Ольга Сумська у 2000 році / Фото з інстаграму акторки

Раніше Ольга Сумська показала фото з дитинства

  • Восени Ольга Сумська опублікувала в інстаграмі серію фотографій з дитинства, яке провела у Запоріжжі. Акторка розповіла, що вони з батьком часто варили юшку з судаків, яких він ловив, на острові Хортиця.

  • Перше фото Сумська зробила взимку біля свого будинку на вулиці Шкільній, 27. Вона позує поруч зі сніговиком, якого зліпила сама. Ольга пригадала, що тоді сніг випадав рідко.