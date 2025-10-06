Ольга Сумська розповіла, які подарунки отримувала від заможних залицяльників
- Ольга Сумська розповіла, що свого часу до неї залицялись заможні чоловіки; одного разу за нею надіслали літак.
- Акторка зізналась, що не приймала неймовірних подарунків, хоча якось отримала діамантове колечко, але не знає, від кого.
Ольга Сумська розповіла, що свого часу до неї залицялись заможні чоловіки. Акторка пригадала, які пропозиції отримувала.
У шоу "Тур зірками" Сумська зізналась, що одного разу за нею надіслали літак. Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на ютуб-канал Люкс ФМ.
Дивіться також Ольга Сумська здивувала архівним фото з чоловіком: який вигляд мала пара 20 років тому
Усе пропонували: і залицяння, і літаки надсилали за мною. Пам'ятаю цей день, до речі, коли у мене був концерт у Донецьку, а потім – в Івано-Франківську. Мені людина, яка проводила концерт в Івано-Франківську, надіслала невеличкий Falcon в Донецьк. Це незабутньо. На цьому все закінчилось, тому що всі бачили моє ставлення до чоловіка,
– розповіла Ольга Сумська.
Акторка пригадала, що свого часу вела багато заходів. Каже, що "були заможні люди, які потім пропонували спілкування", однак Сумська не була зацікавленою.
Якщо це не моя людина, якщо я закохана у свого чоловіка, для чого мені це потрібно? Я навіть не уявляю собі, як це можна вийти заміж за гроші. Це найстрашніше, що може бути в житті,
– зазначила вона.
Ольга Сумська зізналась, що не приймала "якихось неймовірних подарунків" і "не давала приводу" для них. Однак якось після вистави їй прислали розкішний букет квітів і колечко з діамантом в оксамитовій коробці.
Воно у мене вдома є. Я його не ношу. Воно просто старого дизайну. Невеличке. Я досі не знаю, хто мені подарував такий подарунок. Це загадка,
– додала акторка.
До речі! Раніше в ефірі шоу "Ранок чемпіонів" співачка Тоня Матвієнко розповіла, що прихильник подарував їй білу норкову шубу.
Коротко про особисте життя Ольги Сумської
Перший чоловік Ольги Сумської – актор Євген Паперний. Їхній шлюб протривав з 1989 до 1991 року. У колишнього подружжя є донька – це російська акторка Антоніна Паперна.
Згодом Сумська вдруге вийшла заміж. Її обранцем став актор Віталій Борисюк. У травні 2025 року закохані відсвяткували 29-ту річницю весілля. Подружжя виховує доньку Ганну.