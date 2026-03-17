Ольга Сумська вперше пояснила, чому опублікувала відео під пісню росіянина в своєму інстаграмі

На початку березня народна артистка України Ольга Сумська потрапила у конфуз через відео в інстаграмі. Ролик акторка опублікувала під трек росіянина, нарвавшись на критику в мережі.

Днями Ольга Сумська вперше прокоментувала хейт у свій бік. Про це вона сказала в коментарі журналістці "Ранку у великому місті".

Ольга Сумська пояснила, що пісня Je reviens te chercher, яку вона використала в інстаграмі, є класичним французьким шансоном, що виконувався багатьма відомими світовими артистами. Коли акторка знімала відео, то не перевірила, що це версія пісні у виконанні російського блогера Сергія Григор'єва-Апполонова (Grey Wiese).

Цей артист – не артист, по-перше. Блогер, який не живе в тій країні вже понад 20 років. Ця пісня звучала у французькому шансоні і виконували багато французьких виконавців, зірок світового рівня. Вона дійсно атмосферна. Вона мені сподобалась. Потім я подумала, оце я ризикнула,

– пояснила Сумська.

Акторка додала, що відео видалила одразу після того, як дізналася, що музика пов'язана з російським виконавцем.

Що відомо про Сергія Григор'єва-Апполонова?