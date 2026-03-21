Після скандального інтерв'ю чоловіка: Оля Полякова публічно попросила вибачення в Єфросиніної

Українська співачка Оля Полякова відреагувала на інтерв'ю свого чоловіка, де він висловився про Машу Єфросиніну та її сім'ю. Артистка зізналась, що не сподівалась почути такі слова від Буряковського.

Оля Полякова підкреслила, що слова чоловіка – це лише його особиста позиція. Про це вона написала в дописі на своїй сторінці в інстаграмі.

Співачка наголосила, що щиро поважає Машу Єфросиніну, Тімура Хромаєва та їхню сім'ю. Для неї це приклад міцних і довготривалих стосунків, що викликають лише повагу.

Саме тому мені було вкрай неприємно почути слова мого чоловіка в його інтерв'ю на адресу Маші і її родини – я їх не поділяю і відверто кажучи була шокована його заявами, які могли зробити боляче важливим для мене людям,

– написала Оля Полякова.

Артистка додала, що те, що вони є подружжям, не означає, що всі їхні думки збігаються. Тому заявила, що вважає потрібним публічно попросити вибачення.



Оля Полякова з донькою та Маша Єфросиніна з сім'єю / Фото з інстаграму Олі Полякової

Що сказав Вадим Буряковський?

Днями Вадим Буряковський вперше за тривалий час дав велике інтерв'ю Дмитру Гордону. Співрозмовники спілкувалися російською мовою. Чоловік Полякової розповів про свій бізнес, стосунки з Поляковою та відносини з російськими зірками.

Також Гордон запитав у Буряковського, чому його боїться Маша Єфросиніна. Той відповів, що одного разу він сказав щось таке, що Маша з чоловіком "взяли й поїхали". На думку Вадима, він не міг сказати нічого образливого.

"Просто Тимур же з мажорів, а мажорам усе важко переживати. Щоб усього досягти, він палець об палець не вдарив...", - сказав чоловік Полякової.

Щодо Маші Єфросиніної Буряковський сказав, що на сцені ведуча йому подобається. Тоді як у житті вона начебто не є такою відкритою. На думку бізнесмена, завдяки Олі Поляковій Єфросиніна розкрилася.