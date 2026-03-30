Тримайте чоловіків удома, – Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю коханого Гордону
- Оля Полякова з гумором прокоментувала скандальне інтерв'ю свого чоловіка Вадима Буряковського під час концерту в Дніпрі.
- Буряковський обговорював бізнес, кар'єру Полякової та критикував російських артистів і висловився про Марію Єфросиніну та її чоловіка, чого Полякова не підтримала.
Вже декілька днів у мережі активно обговорюють інтерв'ю чоловіка Олі Полякової Дмитру Гордону. Співачка теж прокоментувала цей інцидент під час виступу.
Відео опублікувала одна з глядачок на своїй сторінці в Threads.
Про інтерв'ю Вадима Буряковського Оля Полякова висловилася під час концерту у Дніпрі – артистка прокоментувала його з гумором.
Тримайте чоловіків удома. Закрийте на замок і тримайте вдома. Бо іноді, знаєте, мій Вадік – це як, знаєте, як наче в баби в льоху стояв компот, він перекис, і в якийсь день вистрелив,
– зі сцени сказала артистка.
До речі, нещодавно в Threads з'явився акаунт під назвою "Той самий Вадік", який пов'язують із Вадимом Буряковським. Серед підписників профілю помітили й саму Олю Полякову.
Що відомо про інтерв'ю Вадима Буряковського?
- Після виходу інтерв'ю воно швидко набрало популярності в соцмережах: користувачі активно поширюють уривки розмови, обговорюють висловлювання Буряковського та створюють меми.
- Під час розмови Вадим говорив про бізнес, фінанси, кар'єру Олі Полякової, їхні стосунки, а також висловився щодо російських артистів.
- Найбільше обговорень спричинили його коментарі про Марію Єфросиніну та її чоловіка Тимура Хромаєва. Зокрема, Буряковський зазначив, що телеведуча в житті менш відкрита, ніж здається, а її чоловіка назвав мажором.
- На ці слова відреагувала Оля Полякова – співачка заявила, що не поділяє позицію чоловіка та вибачилась перед Єфросиніною і її родиною.