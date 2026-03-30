Тримайте чоловіків удома, – Оля Полякова відреагувала на скандальне інтерв'ю коханого Гордону

Вже декілька днів у мережі активно обговорюють інтерв'ю чоловіка Олі Полякової Дмитру Гордону. Співачка теж прокоментувала цей інцидент під час виступу.

Відео опублікувала одна з глядачок на своїй сторінці в Threads.

Про інтерв'ю Вадима Буряковського Оля Полякова висловилася під час концерту у Дніпрі – артистка прокоментувала його з гумором.

Тримайте чоловіків удома. Закрийте на замок і тримайте вдома. Бо іноді, знаєте, мій Вадік – це як, знаєте, як наче в баби в льоху стояв компот, він перекис, і в якийсь день вистрелив,

– зі сцени сказала артистка.

Оля Полякова висловилась про інтерв'ю чоловіка Гордону: дивіться відео онлайн

До речі, нещодавно в Threads з'явився акаунт під назвою "Той самий Вадік", який пов'язують із Вадимом Буряковським. Серед підписників профілю помітили й саму Олю Полякову.

Що відомо про інтерв'ю Вадима Буряковського?