Це жорстко, – Полякова раптово заступилася за Лободу, яку "не приймають" в Україні

Світлана Лобода – українська співачка, яка виконує пісні російською мовою та багато років працювала в Росії, через що неодноразово піддавалася критиці в мережі. Свою думку про артистку висловила її колега Оля Полякова.

Вона стала на захист Лободи, яку частина української аудиторії не підтримує. Про це співачка розповіла під час прямого ефіру в інстаграмі.

Так, днями Оля Полякова провела онлайн-трансляцію, під час якої відповідала на запитання підписників. Зокрема, її запитали про нібито конфлікт зі Світланою Лободою, однак артистка його заперечила та додатково прокоментувала хвилю хейту на адресу Лободи.

Вважаю, те, що сталося з нею останнім часом – жорстко. Вона підтримала Україну, але її не прийняли тут. Це поганий знак для інших артистів, які хотіли б, можливо, підтримати нас, але після цього не підтримали,

– сказала співачка.

Якою є позиція Світлани Лободи щодо війни в Україні?

Після початку повномасштабного вторгнення співачка публічно заявила, що підтримує Україну, хоча після 2014 року вона продовжувала будувати кар'єру в Росії.

Також Світлана Лобода говорила, що вивчає українську мову та допомагає українським військовим. Водночас навколо дій співачки виникли суперечки. Люди критикували її за висловлювання про російську мову. Річ у тім, що Лобода казала, мовляв, мова сама по собі "не вбиває" і не належить російській владі, тому вона й надалі виконує пісні російською. До того ж в публічному просторі співачка продовжує спілкуватися російською, тоді як багато українських артистів повністю відмовилися від російської мови та переходять на українську, популяризуючи її під час війни.

Крім того, в мережі обговорювали появи Світлани Лободи на спільних заходах із росіянами. Зокрема, в жовтні минулого року співачка разом із Максимом Галкіним в Дубаї виконували українські пісні.