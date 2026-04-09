Оля Полякова після скандального інтерв'ю звернулась до чоловіка: "Попрощайся з усіма"
- Оля Полякова втрутилась у інтерв'ю чоловіка Вадима Буряковського з Дмитром Гордоном, жартуючи про попередній скандал.
- Полякова попросила чоловіка не обговорювати її друзів, зберігаючи гумористичний тон у розмові.
Чоловік Олі Полякової вдруге дав інтерв'ю Дмитру Гордону. Цього разу співачка втрутилась у їхню розмову та з гумором прокоментувала попередній скандал.
Бізнесмен Вадим Буряковський знову з'явився на каналі "В гостях у Гордона". Посеред етеру до нього зателефонувала зіркова дружина.
Оля Полякова "увірвалась" у розмову чоловіка з Гордоном і пожартувала про те, як Вадимові вдалося знову вийти з дому.
А як ти втік? Я ж тебе закрила і ноги зламала,
– сказала артистка.
Дмитро Гордон взяв слухавку та розповів про те, що Вадим тепер – суперзірка. Оля відповіла, що тепер чоловік може їхати на гастролі й "нарешті" заробляти кошти. Після цього артистка звернулась до чоловіка з зауваженнями.
"Ти, Вадику, там хвилями своєї пам'яті плавай, а я про свої хвилі сама розповім, зрозумів? Ти там перебуваєш як мій чоловік, тому обговорюй своїх друзів, а моїх не чіпай", – "вичитала" Полякова Буряковського.
Оля Полякова увірвалась в інтерв'ю чоловіка / Скриншот з відео
Після ще кількох жартівливих реплік Гордон попросив співачку дати обіцянку, що вона більше не закриватиме чоловіка вдома.
Можу точно пообіцяти, що він у тебе перебуває ось цього разу востаннє. Вадику, ти там попрощайся з усіма,
– відповіла Полякова.
Вадим Буряковський з гумором сказав, що тепер його "кар'єра завершилась".
"Це звична ситуація. У нас увесь час так: крок праворуч, крок ліворуч – розстріл. У нас вдома такий порядок, що я, як "головний господар", сказав: "Не вилізу з-під столу", отже не вилізу", – підсумував чоловік Полякової.
Чим закінчилось минуле інтерв'ю чоловіка Полякової?
- Кілька тижнів тому чоловік Олі Полякової вперше за довгий час дав велике інтерв'ю. Він розповідав про свою кар'єру, бізнес, гроші та стосунки з дружиною.
- Та найбільше уваги привернув уривок, де Вадим Буряковський говорить про Машу Єфросиніну. На думку бізнесмена, в житті ведуча не така відкрита, як на сцені. Також він назвав Тимура Хромаєва (чоловіка Єфросиніної) – "мажором", який "палець об палець" не вдарив.
- Після цього Полякова публічно відреагувала: заявила, що слова Вадима – його особиста думка, і перепросила перед Єфросиніною та її родиною.