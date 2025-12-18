Укр Рус
Show24 Українські зірки Дуже сумуємо, – Оля Цибульська повідомила про смерть батька
18 грудня, 13:17
2

Дуже сумуємо, – Оля Цибульська повідомила про смерть батька

Софія Хомишин
Основні тези
  • 18 грудня Оля Цибульська повідомила про смерть батька Павла на своїй інстаграм-сторінці, присвятивши йому допис із сімейними фото.
  • Павло Цибульський був юристом з 32-річним досвідом, мав двох дітей.

18 грудня Оля Цибульська повідомила про горе в родині – помер батько співачки Павло.

Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Олі Цибульської. 

Вас також може зацікавити Після похорону Степана Гіги: родина артиста зробила важливу заяву

Співачка присвятила допис татові й показала їхні рідкісні сімейні фото. 

Лети, наш вусатий янгол. Легко і пританцьовуючи під ABBA, як щовечора миючи посуд на кухні. Видавай свої добрі, влучні жарти так, щоб сміялась вся небесна канцелярія. Щоб реготали до сліз, як ми щоразу вдома біля тебе,
– написала виконавиця. 

Вона пригадала, як тато на святкуванні її дня народження 14 грудня сказав, що дуже любить доньку, хоч рідко про це казав. 

Любиш всіх нас, а ми тебе. Бо справжня батьківська любов не у словах, а у вчинках. І мені навічно вистачить спогадів, щоб купатись в ній. Ми дуже сумуємо,
– додала Оля Цибульська. 

У жовтні про смерть батька також повідомив відомий блогер Михайло Лебіга. Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Що відомо про тата Олі Цибульської?

  • На сторінці Павла в інстаграмі зазначено, що він – юрист з 32-річним досвідом роботи. Водночас після 2020 року профіль Павла Цибульського майже не поповнювався новими публікаціями.
  • Окрім Ольги, у чоловіка є син Сергій. Дружина Павла – Наталія Цибульська – художниця-самоучка. Вона також виготовляє прикраси та пише вірші.
  • На початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували будинок батьків Цибульської. Після цього мама й батько Ольги переїхали жити до неї в Київ.