Педро Паскаля не впізнати: актор з'явився на Оскарі-2026 без своїх фірмових вусів

98-ма церемонія вручення премії Оскар уже позаду, однак її продовжують обговорювати в мережі. Традиційно увагу привернули образи зірок та їхні зміни у зовнішності.

Під хвилю обговорення потрапив американський актор чилійського походження Педро Паскаль, відомий за серіалом "Останні з нас", пише 24 Канал. Він здивував фанів змінами у зовнішності.

Педро Паскаль з'явився на 98-й церемонії вручення премії Оскар без фірмових вусів, які глядачів пам'ятають ще з часів серіалу "Нарко", де актор зіграв одну з головних ролей – Хав'єра Пенья.

Зірка серіалу "Останні з нас" прибув до театру "Долбі" в Лос-Анджелесі в образі від Chanel. Він одягнув білу сорочку з довгими рукавами й великою квітковою прикрасою на грудях і чорні штани з високою талією. Паскаль доповнив свій образ тонкими окулярами у срібній оправі та годинником.

Педро Паскаль на червоній доріжці Оскара-2026 / Фото Getty Images

Шанувальники стверджують, що Педро став "зовсім іншою людиною". Видання HELLO зібрало кілька коментарів:

"Він зовсім інша людина, чисто поголений, це просто приголомшливо!"

"Мені довелося збільшити зображення, щоб побачити, чи це він, Боже мій".

"Як він молодшає? Він виглядає молодшим, ніж 10 років тому".

"Він виглядає таким молодим без вусів".

Новий образ Педро Паскаля став несподіванкою, оскільки ще в липні 2025 року він заявляв, що ніколи не поголиться повністю, бо виглядає "жахливо" без волосся на обличчі. Актор додав, що після фільму "Диво-жінка 1984" він би не відмовився від бороди навіть заради ролі, якби це не було "необхідним".

У "Чудо-жінці 1984" я був настільки вражений своєю зовнішністю. Мені сподобався фільм, але я був настільки вражений своїм зовнішнім виглядом, що ніколи не повертався до нього, якщо це не було абсолютно необхідно,

– сказав Паскаль.

Можливо, Педро таки збрив вуса заради ролі, адже він має з'явитися у фільмах "Мандалорець і Ґроґу", "Месники: Сходження Доктора Дума", "Бегемот!" і De Noche.

