Король Чарльз III вшанував пам'ять Папи Римського і зізнався, коли востаннє з ним бачився

Король Великої Британії Чарльз III та його дружина, королева Камілла, відреагували на смерть Папи Римського Франциска. Вони опублікували офіційну заяву зі співчуттям.

Крім того, монарх Великої Британії зізнався, коли востаннє зустрічався з Папою Римським Франциском. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку королівської родини.

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Король Чарльз заявив, що вони з дружиною глибоко засмучені, дізнавшись про смерть Папи Франциска. У своїй заяві монарх і Камілла додали, що понтифік був співчутливим і турбувався про єдність церкви.

Своєю роботою та турботою про людей і планету він глибоко вплинув на життя багатьох людей. Ми з королевою з особливою любов'ю згадуємо наші зустрічі з Його Святістю протягом багатьох років, і ми були дуже зворушені тим, що змогли відвідати його на початку місяця,

– поділились члени королівської родини у своїй заяві.

Що відомо про смерть Папи Римського Франциска

Про це стало відомо 21 квітня 2025 року. Понтифік пішов з життя у Ватикані у віці 88 років.

Ймовірною причиною смерті Папи Франциска, за даними ЗМІ, міг стати інсульт.