"Цинічна відбілювальна операція": у Франції анонсували виступи російських артистів

Поки Росія продовжує обстрілювати українські міста та атакувати об'єкти енергетики й тепла, за кордоном нічого не перешкоджає розвитку культури країни-агресора. У паризькому театрі Théâtre des Champs-Élysées анонсували низку виступів російських артистів.

У Парижі планують виступити Анна Нетребко, Олександра Довгань, Григорій Соколов, Микола Луганський, Дмитро Масльов. Про це повідомило Посольство України у Франції.

Деякі з них виступали перед російськими військовими й отримували з рук Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди. Тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці,

– наголошують у посольстві.

У заяві додають, що культура залишається такою самою зброєю, як танки чи ракети, і є частиною інформаційної війни Росії проти України. Адже російські артисти, що виступають за кордоном, виправдовують агресію та кремлівські наративи й просувають ці цинічні думки у світі.

Описувати російську культуру зараз як "нейтральну" у посольстві назвали "цинічною відбілювальною операцією.

Посольство України звернулося до МЗС Франції та Міністерства культури із закликом до французьких партнерів вжити заходів і відреагували на спробу толерування російської пропаганди.

Культура має служити правді та свободі, а не виправдовувати російську агресію та воєнні злочини,

– підсумовують у посольстві.

Виступи росіян у паризькому театрі заплановані з березня до червня / Фото з сайту театру

Додамо, що днями Посол України у Франції Вадим Омельченко мав зустріч з Габріелем Атталем, Президентом групи дружби Франція – Україна в Національних зборах Франції. Упродовж розмови українець порушив питання російських "мистецьких" пропагандистських заходів у Франції. Атталь з занепокоєнням відреагував і пообіцяв звернути на це увагу.

