"Цинічна відбілювальна операція": у Франції анонсували виступи російських артистів
- У Парижі планують виступи російських артистів, що викликало негативну реакцію Посольства України у Франції.
- Українські дипломати закликали французькі органи влади вжити заходів проти толерування російської пропаганди через культуру.
Поки Росія продовжує обстрілювати українські міста та атакувати об'єкти енергетики й тепла, за кордоном нічого не перешкоджає розвитку культури країни-агресора. У паризькому театрі Théâtre des Champs-Élysées анонсували низку виступів російських артистів.
У Парижі планують виступити Анна Нетребко, Олександра Довгань, Григорій Соколов, Микола Луганський, Дмитро Масльов. Про це повідомило Посольство України у Франції.
Деякі з них виступали перед російськими військовими й отримували з рук Путіна ордени за внесок у просування імперіалістичної, колоніальної та вбивчої пропаганди. Тепер вони запрошені, щоб замилити очі французькій публіці,
– наголошують у посольстві.
У заяві додають, що культура залишається такою самою зброєю, як танки чи ракети, і є частиною інформаційної війни Росії проти України. Адже російські артисти, що виступають за кордоном, виправдовують агресію та кремлівські наративи й просувають ці цинічні думки у світі.
Описувати російську культуру зараз як "нейтральну" у посольстві назвали "цинічною відбілювальною операцією.
Посольство України звернулося до МЗС Франції та Міністерства культури із закликом до французьких партнерів вжити заходів і відреагували на спробу толерування російської пропаганди.
Культура має служити правді та свободі, а не виправдовувати російську агресію та воєнні злочини,
– підсумовують у посольстві.
Виступи росіян у паризькому театрі заплановані з березня до червня / Фото з сайту театру
Додамо, що днями Посол України у Франції Вадим Омельченко мав зустріч з Габріелем Атталем, Президентом групи дружби Франція – Україна в Національних зборах Франції. Упродовж розмови українець порушив питання російських "мистецьких" пропагандистських заходів у Франції. Атталь з занепокоєнням відреагував і пообіцяв звернути на це увагу.
Який скандал з українськими артистами стався раніше?
- Українські танцівники Наталія Мацак та Сергій Кривоконь виступили у балеті "Лебедине озеро", режисером якого є росіянин. Вони скористалися виїздом за кордон, щоб популяризувати культурний продукт країни-агресора. Важливо додати, що прямої заборони на виконання Чайковського в Укрїні немає.
- Після розголошення скандалу прем'єра Національної опери Сергія Кривоконя позбавили бронювання. Представники опери додали, що надали танцівникам відпустку, але не знали про їхні плани.
- Згодом Наталія та Сергій прокоментували скандал. Вони пояснили, що погодилися на європейську постановку різдвяної класики і не знали, що там буде фрагмент з "Лебединого озера". Також артисти вважають, що цей балет є символом падіння Радянського Союзу, а подібні сварки дають можливість росіянам займати місце на світовій культурній арені.