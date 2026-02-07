Гроші закінчилися, – вдова Поклада розповіла про останні дні життя Павла Лойка

На Київщині 4 лютого помер український кінооператор Павло Лойко. Він проживав у селищі Ворзель, де також мешкає вдова композитора Ігоря Поклада – Світлана Поклад.

Світлана Поклад першою повідомила трагічну звістку. У коментарі для OBOZ.UA вона розповіла про останні дні життя кінооператора.

Вдова композитора зізналась, що у день смерті Павла Лойка до неї прибігла сусідка чоловіка. Його дружина Лідія попросила про допомогу. Як стало відомо, упродовж останніх двох тижнів сім'я "жила впроголодь".

Виявилося, що подружжя пішло знімати гроші з банківських карток, а ті виявились порожніми, грошей немає. Мабуть, пенсія мінімальна – і гроші закінчилися. Вони повернулися додому, просто лягли й існували на хлібі та воді,

– сказала Світлана Поклад.

Жінка додала, що раніше ніхто не звертав уваги, чи з труби будинку йде дим. За її словами, лише після смерті Павла труба "ожила".

Світлана Поклад зауважила, що сім'я кінооператора вела самітницький спосіб життя. Вони віталися з сусідами, але завжди відмовлялися від допомоги.

"Навіть під час російської окупації Ворзеля я якось пропонувала їм продукти, але вони навідріз відмовилися: "Навіщо? Ні-ні, нам нічого не потрібно". Пропонувала допомогу, щоб їх евакуювали, але вони теж відмовилися. Хоча їх можна зрозуміти, вони самотні і їхати їм нікуди" – вважає Світлана Поклад.

Що відомо про смерть Павла Лойка і яка причина?

Павло Лойко помер 4 лютого у Ворзелі.

Влада Київщини спростувала заяву про те, нібито чоловік пішов з життя через "голод і холод". Офіційна причина смерті, згідно з лікарським свідоцтвом, – хронічна ішемічна хвороба серця. Ознак переохолодження немає, також смерть не пов'язана з нестачею їжі.

Соціальні служби також з'ясували обставини. Будинок Павла Лойка теплий, має пічне опалення, світло надавалось за графіками, пенсія виплачувалась вчасно.

Павло Лойко – український кінооператор. Працював на кіностудії імені Олександра Довженка й зробив значний внесок у розвиток кіно в Україні. Долучений до створення фільмів "Пропала грамота", "Розпад", "Таємниця корабельного годинника" та інших.