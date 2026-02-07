Светлана Поклад первой сообщила трагическое известие. В комментарии для OBOZ.UA она рассказала о последних днях жизни кинооператора.

Вдова композитора призналась, что в день смерти Павла Лойко к ней прибежала соседка мужа. Его жена Лидия попросила о помощи. Как стало известно, на протяжении последних двух недель семья "жила впроголодь".

Оказалось, что супруги пошли снимать деньги с банковских карточек, а те оказались пустыми, денег нет. Видимо, пенсия минимальная – и деньги закончились. Они вернулись домой, просто легли и существовали на хлебе и воде,

– сказала Светлана Поклад.

Женщина добавила, что раньше никто не обращал внимания, идет ли из трубы дома дым. По ее словам, только после смерти Павла труба "ожила".

Светлана Поклад отметила, что семья кинооператора вела затворнический образ жизни. Они здоровались с соседями, но всегда отказывались от помощи.

"Даже во время российской оккупации Ворзеля я как-то предлагала им продукты, но они наотрез отказались: "Зачем? Нет-нет, нам ничего не нужно". Предлагала помощь, чтобы их эвакуировали, но они тоже отказались. Хотя их можно понять, они одиноки и ехать им некуда" – считает Светлана Поклад.

Что известно о смерти Павла Лойко и какова причина?

Павел Лойко умер 4 февраля в Ворзеле.

Власти Киевской области опровергла заявление о том, якобы мужчина ушел из жизни из-за "голода и холода". Официальная причина смерти, согласно врачебному свидетельству, – хроническая ишемическая болезнь сердца. Признаков переохлаждения нет, также смерть не связана с недостатком пищи.

Социальные службы также выяснили обстоятельства. Дом Павла Лойко теплый, имеет печное отопление, свет предоставлялся по графикам, пенсия выплачивалась вовремя.

Павел Лойко – украинский кинооператор. Работал на киностудии имени Александра Довженко и внес значительный вклад в развитие кино в Украине. Приобщен к созданию фильмов "Пропавшая грамота", "Распад", "Тайна корабельных часов" и других.