Через 4 роки після розлучення: Павло Вишебаба показав нову кохану й розчулив історією знайомства
- Павло Вишебаба вперше після розлучення розповів про нову кохану Анжеліку Кравець і поділився їхньою романтичною історією в Instagram.
- Анжеліка є амбасадоркою українського села, веде ютуб-канал про життя в селі та має ферму з котами, собаками і козами.
Український військовий та поет Павло Вишебаба вперше після розлучення розповів про зміни в особистому житті. Він показав нову партнерку Анжеліку.
Крім того, поділився романтичною історією їхнього кохання. Про це Вишебаба написав на своїй сторінці в інстаграмі.
Історія знайомства поета з коханою почалася з невимушеного листування. Під час відпустки Павло відчув, що має їхати не до столиці, а до неї – на хутір, де вони вперше зустрілися.
Я походив пару днів вулицями Києва, як прибулець, що переплутав планети, купив квиток і поїхав до неї – Анжеліки Кравець. І не помилився. А потім і вона до мене у прифронтове місто. І взаємно. І несемось,
– написав Вишебаба і показав романтичні фото з коханою.
На інстаграм-сторінки Анжеліки зазначено, що вона є амбасадоркою українського села, а також власницею котячо-собачої ферми та чотирьох кіз. Жінка веде ютуб-канал Robinson in Countryside, де ділиться своїм повсякденним життям у селі – від ремонтів власними руками й садівництва до приготування страв зі свіжих продуктів, вирощених на власній землі.
Що відомо про особисте життя Павла Вишебаби?
- У 2015 році він одружився з журналісткою з Маріуполя Інною Тесленко.
- Їхнє весілля стало першим в Україні шлюбом, на який подали заявку онлайн.
- У 2016 році в пари народилася донька Зореслава.
- Після семи років подружнього життя, у 2022 році, Павло та Інна розлучилися. Водночас причину розриву вони не розголошували.