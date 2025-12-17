Широка публіка не знала, – Зібров розповів про хворобу Степана Гіги й останню розмову з ним

12 грудня з життя пішов народний артист України Степан Гіга. Спогадами про нього поділився колега, співак Павло Зібров.

Він, зокрема, розповів про їхню останню зустріч та прокоментував хворобу Степана Петровича. Пише 24 Канал з посиланням на OBOZ.UA.

Як виявилося, востаннє Павло Зібров зустрічався зі Степаном Гігою на День Незалежності. Вони працювали на одній сцені, а після цього обговорювали можливу творчу колаборацію разом з Іво Бобулом.

Стьопа мав виступати після мене, але запізнювався, бо перед тим у нього був концерт у Львівській області, звідки одразу переїжджав до нас. Тож мені довелося затягнути свій виступ. Після концерту ми з ним спілкувалися, і я запропонував: зробімо колаборацію – Павло Зібров, Іво Бобул та Степан Гіга. Ти заспіваєш один куплет мого "Хрещатика", я – частину пісні "Цей сон" і так далі. Йому ця задумка сподобалася, але, бачте, не судилося,

– зазначив Павло Зібров.

Степан Гіга і Павло Зібров / Фото з інстаграму співака

Павло Зібров додав, що творчість Степана Гіги має велике значення для української музики й продовжуватиме жити після нього. Він наголосив, що артист "вписаний золотими нитками в історію української пісні".

Крім того, Павло Зібров висловився про хворобу колеги. Степан Гіга хворів на цукровий діабет.

Широка публіка, звісно, не знала, і знати цього не мусила. У нашому колі про це було відомо. Рік тому він навіть переніс операцію, пов'язану з цією хворобою,

– поділився музикант.

Що відомо про смерть Степана Гіги?