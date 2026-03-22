Просто під час концерту: Віктор Павлік довів до сліз Павла Зіброва
- Павло Зібров розплакався під час ювілейного концерту Віктора Павліка, який відбувся в Національному палаці мистецтв "Україна".
- Зібров подякував Павліку за емоційний вечір, зазначивши, що концерт був величним, він супроводжувався Національним президентським оркестром.
21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся ювілейний концерт Віктора Павліка. Подію відвідав народний артист України Павло Зібров разом із дружиною Мариною.
Під час виступу Павліка Зібров розплакався. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
Павло Зібров поділився відео, в якому зібрав кадри з концерту Віктора Павліка. Під час виконання однієї з пісень народний артист України не стримав емоцій.
Зібров подякував колезі за неймовірний вечір. Концерт проходив у супроводі Національного президентського оркестру. Павло Миколайович зазначив, що "це було по-справжньому велично".
Дві години пролетіли, як мить. І, зізнаюсь, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози – вони повернули мене у ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі миті, які назавжди залишаються в серці. Вітю, живи довго, твори, бо твої пісні вже безсмертні. Ти – артист з великої літери. Ти – легенда української сцени,
– звернувся Зібров до Павліка.
У коментарях під дописом Віктор Франкович написав: "Миколайович, у мене немає слів. Щастя мати таких друзів!"
Хто ще з зірок був на концерті Віктора Павліка?
Ювілейний концерт Віктора Павліка також відвідали: співачка Анна Сінгаєвська, топпіарниця Юла, шоумен Анатолій Анатоліч, інфлуенсер Женя Янович, ексміністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з коханою, підприємицею Світланою Павелецькою.
А от Оля Цибулюка виступила з народним артистом України на сцені. Вони виконали пісню "Грішна і земна".