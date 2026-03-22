Просто під час концерту: Віктор Павлік довів до сліз Павла Зіброва

21 березня в Національному палаці мистецтв "Україна" відбувся ювілейний концерт Віктора Павліка. Подію відвідав народний артист України Павло Зібров разом із дружиною Мариною.

Під час виступу Павліка Зібров розплакався. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Павло Зібров поділився відео, в якому зібрав кадри з концерту Віктора Павліка. Під час виконання однієї з пісень народний артист України не стримав емоцій.

Зібров подякував колезі за неймовірний вечір. Концерт проходив у супроводі Національного президентського оркестру. Павло Миколайович зазначив, що "це було по-справжньому велично".

Дві години пролетіли, як мить. І, зізнаюсь, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози – вони повернули мене у ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі миті, які назавжди залишаються в серці. Вітю, живи довго, твори, бо твої пісні вже безсмертні. Ти – артист з великої літери. Ти – легенда української сцени,

– звернувся Зібров до Павліка.

У коментарях під дописом Віктор Франкович написав: "Миколайович, у мене немає слів. Щастя мати таких друзів!"

