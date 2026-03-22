Во время выступления Павлика Зибров расплакался. Соответствующее видео он опубликовал на на своей странице в инстаграме.

Тоже интересно Где сейчас и чем занимается певец Виктор Павлик после сложной операции на сердце

Павел Зибров поделился видео, в котором собрал кадры с концерта Виктора Павлика. Во время исполнения одной из песен народный артист Украины не сдержал эмоций.

Зибров поблагодарил коллегу за невероятный вечер. Концерт проходил в сопровождении Национального президентского оркестра. Павел Николаевич отметил, что "это было по-настоящему величественно".

Два часа пролетели, как мгновение. И, признаюсь, я успел даже поплакать. Спасибо тебе за эти искренние эмоции, за эти слезы – они вернули меня в те времена, когда я сам ездил с оркестром, в мою молодость, в те особенные мгновения, которые навсегда остаются в сердце. Витя, живи долго, твори, потому что твои песни уже бессмертны. Ты – артист с большой буквы. Ты – легенда украинской сцены,

– обратился Зибров к Павлику.

В комментариях под сообщением Виктор Франкович написал: "Николаевич, у меня нет слов. Счастье иметь таких друзей!"

Кто еще из звезд был на концерте Виктора Павлика?