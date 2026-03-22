Під час виступу Павліка Зібров розплакався. Відповідне відео він опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

Павло Зібров поділився відео, в якому зібрав кадри з концерту Віктора Павліка. Під час виконання однієї з пісень народний артист України не стримав емоцій.

Зібров подякував колезі за неймовірний вечір. Концерт проходив у супроводі Національного президентського оркестру. Павло Миколайович зазначив, що "це було по-справжньому велично".

Дві години пролетіли, як мить. І, зізнаюсь, я встиг навіть поплакати. Дякую тобі за ці щирі емоції, за ці сльози – вони повернули мене у ті часи, коли я сам їздив з оркестром, у мою молодість, у ті особливі миті, які назавжди залишаються в серці. Вітю, живи довго, твори, бо твої пісні вже безсмертні. Ти – артист з великої літери. Ти – легенда української сцени,

– звернувся Зібров до Павліка.

У коментарях під дописом Віктор Франкович написав: "Миколайович, у мене немає слів. Щастя мати таких друзів!"

