Павло Зібров уперше після смерті Степана Гіги розповів правду: чи були вони друзями
- Павло Зібров заявив, що він і Степан Гіга не були друзями й бачилися близько 5 разів.
- Степан Гіга помер 12 грудня 2025 року, і його поховали на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.
Після смерті народного артиста України Степана Гіги в мережі вилилась хвиля хейту на його колег. Зокрема, на Павла Зіброва, який не приїхав на похорон співака.
Тепер співак вперше висловився про їхнє зі Степаном Гігою спілкування. Про це він розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".
Павло Зібров прокоментував слова про те, що вони були друзями зі Степаном Гігою.
Ми з ним не дружили,
– наголосив артист.
Він додав, що за життя близько 5 разів бачився зі Гігою і не знає, хто насправді є його друзями.
За словами Павла Зіброва, співак здебільшого працював і перебував на Заході України та Закарпатті й діяв сам по собі.
До цього в коментарі BLIK.ua. Павло Зібров пояснив, що не прийшов на похорон до колеги, оскільки в той день мав прийняти іспит в студентів в Київському національному університеті культури й мистецтв. Там він працює завідувачем кафедри.
Що відомо про смерть Степана Гіги?
- Наприкінці листопада 2025 року команда співака повідомила, що йому терміново провели операцію у зв'язку з хворобою. З огляду на це найближчі концерти Степана Гіги скасували.
- Згодом джерелам 24 Каналу стало відомо, що артисту ампутували ногу вище коліна, він у важкому стані. Піар-менеджерка Степана Гіги Ірена в коментарі нашому виданню цю інформацію не підтвердила та не спростувала.
- 12 грудня співак помер у реанімації Першого ТМО Львова.
- Прощання зі Степаном Гігою пройшло у Львові. 15 грудня його поховали на Личаківському кладовищі.
- Рідні артиста організовують концерт пам'яті Степана Гіги. Він відбудеться 28 березня в Палаці Спорту. Павло Зібров не буде виступати на цій події, оскільки його не запросили.