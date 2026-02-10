Павло Зібров уперше після смерті Степана Гіги розповів правду: чи були вони друзями

Після смерті народного артиста України Степана Гіги в мережі вилилась хвиля хейту на його колег. Зокрема, на Павла Зіброва, який не приїхав на похорон співака.

Тепер співак вперше висловився про їхнє зі Степаном Гігою спілкування. Про це він розповів у коментарі "Ранку у Великому Місті".

Павло Зібров прокоментував слова про те, що вони були друзями зі Степаном Гігою.

Ми з ним не дружили,

– наголосив артист.

Він додав, що за життя близько 5 разів бачився зі Гігою і не знає, хто насправді є його друзями.

За словами Павла Зіброва, співак здебільшого працював і перебував на Заході України та Закарпатті й діяв сам по собі.

До цього в коментарі BLIK.ua. Павло Зібров пояснив, що не прийшов на похорон до колеги, оскільки в той день мав прийняти іспит в студентів в Київському національному університеті культури й мистецтв. Там він працює завідувачем кафедри.

Що відомо про смерть Степана Гіги?