Переможець "МастерШеф-16" Олександр Зубко приєднався до лав ЗСУ: "Це зовсім не моя стихія"
- Переможець "МастерШеф-16" Олександр Зубко приєднався до Збройних Сил України і поділився своїм новим досвідом на військових навчаннях.
- Олександр родом із села неподалік Вінниці, має кулінарну освіту і мріє про власну кондитерську.
Переможець "МастерШеф-16" Олександр Зубко розповів про важливі зміни у своєму житті після фіналу кулінарного шоу.
Він став до лав ЗСУ і поділився враженнями від нового досвіду на своїй сторінці в інстаграмі.
До теми Відомі люди в ЗСУ: хто зі знаменитостей пішов добровольцем на війну
Пройшов військові навчання. Для мене це був абсолютно новий досвід. Багато складного, багато повчального і дуже багато того, з чим я ніколи раніше не стикався. Це зовсім не моя стихія, але попри все я тут. Дякую кожному, хто весь час писав за підтримку. Вона дуже важлива,
– написав Олександр.
Що відомо про Олександра Зубко?
- Майбутній переможець 16-го сезону "МастерШеф" родом із невеликого села неподалік Вінниці, де виріс у звичайній робітничій родині.
- Ще змалку Олександру доводилося допомагати батькам, зокрема й у кухні. Саме так він відкрив для себе пристрасть до кулінарії, особливо до випікання солодощів. Почав приймати замовлення на торти, і з часом у нього з'явилися перші постійні клієнти.
У мене є кулінарна освіта, але, відверто скажу, що освіта в Україні дуже сильно відстає в розвитку, тому всі свої навички я опановував самостійно – по книгах, майстер-класах та в інтернеті,
– розповідав Зубко в інтерв'ю для газети "Дуже смачно".
- Кондитер зізнавався, що участь у "МастерШеф" допомогла йому стати впевненішим і більш відкритим. А ще Олександр казав, що мріє про власну кондитерську, де зможе втілювати всі свої кулінарні ідеї.