Переможниця "Холостяка-14" зізналася, що їй пропонували ескорт

Під час проєкту "Холостяк-14" і після нього в мережі ходили різні чутки. Зокрема, була інформація, нібито учасниця шоу Надін Головчук займалася ескортом.

Дівчина вперше це прокоментувала в інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Інтерв'юер поцікавився, скільки разів Надін пропонували ескорт.

В мене таке було в житті, це факт, але я не рахувала цього (скільки було пропозицій – 24 Канал)… Є стандартна думка: коли ти модель, гарна дівчина, то ти можеш бути легкодоступною, яка за гроші може дати чоловікові "любов", скажемо так,

– зазначила дівчина.

Водночас вона додала, що не погоджувалась на такі пропозиції.

Чим зараз займається Надін Головчук?