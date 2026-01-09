Переможниця "Холостяка-14" зізналася, що їй пропонували ескорт
- Надін Головчук, переможниця "Холостяка-14", зізналася, що їй пропонували ескорт, але вона відмовилася від таких пропозицій.
- Після шоу вона працює моделлю, заробляє близько 100 тисяч гривень і вивчає акторство в кіношколі.
Під час проєкту "Холостяк-14" і після нього в мережі ходили різні чутки. Зокрема, була інформація, нібито учасниця шоу Надін Головчук займалася ескортом.
Дівчина вперше це прокоментувала в інтерв'ю. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Інтерв'юер поцікавився, скільки разів Надін пропонували ескорт.
В мене таке було в житті, це факт, але я не рахувала цього (скільки було пропозицій – 24 Канал)… Є стандартна думка: коли ти модель, гарна дівчина, то ти можеш бути легкодоступною, яка за гроші може дати чоловікові "любов", скажемо так,
– зазначила дівчина.
Водночас вона додала, що не погоджувалась на такі пропозиції.
Інтерв'ю з Надін Головчук: дивіться відео онлайн
Чим зараз займається Надін Головчук?
- Після проєкту "Холостяк" вона продовжує працювати моделлю для різних брендів.
- Надін сказала в інтерв'ю, що на цьому заробляє близько 100 тисяч гривень.
- Вона додала, що пішла в кіношколу, де вивчає акторство і їй це подобається.