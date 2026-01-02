Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь оголосила про вагітність
- Інна Бєлєнь, переможниця "Холостяка-13", оголосила про вагітність і очікує народження дитини у квітні.
- Інна та її наречений Іван планують весілля влітку і хочуть влаштувати гендер-паті в січні.
Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь повідомила про вагітність. Блогерка прийшла на пост-шоу проєкту разом з нареченим Іваном і показалася з округлим животиком.
Інна Бєлєнь народжуватиме у квітні. Однак наразі пара не знає стать дитини, пише 24 Канал.
Інна та Іван думають, що на світ з'явиться хлопчик. У січні закохані планують влаштувати гендер-паті.
Ми заручені, але ще не розписані. Ми хочемо весілля влітку, бо я хочу танцювати й пити шампанське,
– поділилась Бєлєнь.
Наречений Інни розповів, що вони познайомилися ще в школі. Спершу вони дружили, а потім втратили зв'язок. Уже під час повномасштабного вторгнення Бєлєнь та Іван знову зустрілися, і між ними зав'язалися стосунки.
Наразі у нас найкращий час. Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони одне одного знайдуть знову,
– сказали Іван та Інна.
Що відомо про нові стосунки Інни Бєлєнь?
Нагадаємо, що Інна Бєлєнь офіційно повідомила, що перебуває у нових стосунках у травні.
Днями блогерка розповіла, що коханий їй освідчився. За словами Інни, їхня з Іваном історія почалася ще у 2002 році під час навчання у школі. Дівчина пригадала, що в 11 класі вони переписувалися годинами, але зазначила, тоді "чогось бракувало, щоб зробити перший крок".
"І ось 2025 рік – ти хочеш, щоб я носила твоє прізвище, а наша сім'я ставала більшою. Люблю тебе, Яловенко. І ніколи не думала, що одного дня скажу "так" з таким серцем, що воно ледь вміщується в грудях", – написала Бєлєнь.