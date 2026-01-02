Переможниця "Холостяка-13" Інна Бєлєнь оголосила про вагітність

Переможниця 13 сезону "Холостяка" Інна Бєлєнь повідомила про вагітність. Блогерка прийшла на пост-шоу проєкту разом з нареченим Іваном і показалася з округлим животиком.

Інна Бєлєнь народжуватиме у квітні. Однак наразі пара не знає стать дитини, пише 24 Канал.

Інна та Іван думають, що на світ з'явиться хлопчик. У січні закохані планують влаштувати гендер-паті.

Ми заручені, але ще не розписані. Ми хочемо весілля влітку, бо я хочу танцювати й пити шампанське,

– поділилась Бєлєнь.

Наречений Інни розповів, що вони познайомилися ще в школі. Спершу вони дружили, а потім втратили зв'язок. Уже під час повномасштабного вторгнення Бєлєнь та Іван знову зустрілися, і між ними зав'язалися стосунки.

Наразі у нас найкращий час. Поруч зі мною моя людина. Якщо людям треба бути разом, вони одне одного знайдуть знову,

– сказали Іван та Інна.

Інна Бєлєнь з нареченим / Скриншот з відео

Що відомо про нові стосунки Інни Бєлєнь?