Переможниця "Холостяка-14" розсекретила, скільки заробляє щомісяця

14 сезон реаліті "Холостяк" добіг кінця, і переможниця шоу Надін Головчук розповіла про своє життя поза проєктом. Дівчина зізналася, скільки зараз заробляє.

Також вона розсекретила, що саме їй приносить прибуток. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

Середній місячний заробіток Надін після проєкту складає близько 100 тисяч гривень. До речі, вона живе в Києві з подругою, з якою познайомилася на кастингу "Холостяка". Дівчата разом орендують квартиру у столиці.

Я не заробляю скільки, щоб жити одній. І так безпечніше і спокійніше. Іноді буває страшно. Ми вдвох біжимо у сховище, сидимо й одна одну підтримуємо,

– зазначила Головчук.

З Тарасом дівчина більше не разом. Вони розійшлися через місяць після проєкту "Холостяк".

На чому заробляє Надін Головчук?