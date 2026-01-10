Переможниця "Холостяка-14" розсекретила, скільки заробляє щомісяця
- Надін Головчук після "Холостяка" заробляє близько 100 тисяч гривень на місяць, живе в Києві з подругою, з якою орендує квартиру.
- Вона працює моделлю, відвідує кіношколу та веде соцмережі.
14 сезон реаліті "Холостяк" добіг кінця, і переможниця шоу Надін Головчук розповіла про своє життя поза проєктом. Дівчина зізналася, скільки зараз заробляє.
Також вона розсекретила, що саме їй приносить прибуток. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.
Середній місячний заробіток Надін після проєкту складає близько 100 тисяч гривень. До речі, вона живе в Києві з подругою, з якою познайомилася на кастингу "Холостяка". Дівчата разом орендують квартиру у столиці.
Я не заробляю скільки, щоб жити одній. І так безпечніше і спокійніше. Іноді буває страшно. Ми вдвох біжимо у сховище, сидимо й одна одну підтримуємо,
– зазначила Головчук.
З Тарасом дівчина більше не разом. Вони розійшлися через місяць після проєкту "Холостяк".
На чому заробляє Надін Головчук?
- Переможниця "Холостяка" знімається як модель для різних брендів.
- Крім того, вона займається в кіношколу. "Хочу добре себе прокачати, хочу зніматися у рекламах такого дуже високого рівня. Щоб були класні бренди", – пояснила Надін.
- Також вона веде свої сторінки в соцмережах.
- До речі, Головчук зізналася в інтерв'ю, що їй не раз пропонували ескорт.