Тарасик показав, що він гарний актор, – переможниця "Холостяка" про Цимбалюка
- Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук висловилася про Тараса Цимбалюка у новому випуску проєкту "Квіткова ревізія".
- Надін назвала Цимбалюка гарним актором, але також модель вірить, що він хороша людина.
Близько місяця тому відбувся фінал 14 сезону "Холостяка", однак обговорення реаліті не вщухають. Зокрема й через те, що дівчата продовжують давати інтерв'ю і ходити на різні шоу.
Переможниця "Холостяка-14" Надін Головчук стала героїнею нового випуску проєкту "Квіткова ревізія", який вчора вийшов на ютуб-каналі блогерки Анастасії Скальницької. Дівчата обговорили й Цимбалюка.
Дівчата, які вирішили взяти участь у "Холостяку", знали, що головним героєм нового сезону буде актор. Учасниць попереджали, що вони будуть спілкуватися з Тарасом Цимбалюком лише перед камерами.
У мене була думка, що може бути якась гра. Навіть коли була на проєкті, я себе зупиняла і не давала закохуватися або повністю увійти з головою в ось цю історію, бо розуміла, що якщо закохаюсь, повністю туди влізу, мені буде боляче. І я себе старалась тримати. Я розуміла, де ми,
– поділилась Надін Головчук.
Модель розповіла, що десь на середині проєкту ні вона, ні Тарас не відчували, що їх знімають камери. Надін зізналась, що вони добре проводили час, і дівчина була готова дати шанс цій історії.
Я розуміла, що у нас є метч, що нам є про що поговорити, і що ми одне одного класно відчуваємо,
– додала вона.
На фінальному побачені Головчук усвідомила, яку відповідальність взяла на себе. Модель не розуміла, як складатимуться їхні стосунки, якщо Цимбалюк її обере, – вже поза камерами.
Я вірила в Тарасика. Тарасик показав, що він гарний актор. Але людина він теж непогана,
– зазначила Надін.
Надін Головчук у проєкті "Квіткова ревізія": дивіться відео онлайн
Чому склалися стосунки Цимбалюка і Головчук?
На пост-шоу Тарас Цимбалюк заявив, що під час останніх зустрічей вони з Надін закривалися одне від одного і "намагалися штучно щось запустити". А Головчук зізналась, що участь у "Холостяку" сильно вплинула на її емоційний стан, тож модель не мала ресурсу на побудову стосунків.
Згодом в інтерв'ю Єві Коршик Цимбалюк розповів, що після проєкту вони з Головчук переписувалися. Актор написав дівчині, що немає сенсу витрачати час одне одного, і вони вирішили розійтись.
Надін і Тарас підтримували зв'язок близько місяця. В інтерв'ю Славі Дьоміну модель ділилась, що навіть їздила до Цимбалюка на гастролі. Дівчина також зізналась, що актор завершив їхні стосунки через голосове повідомлення. Головчук назвала такий вчинок "дитячим садком".