Ірина Білик поскаржилася про "жорстку" комуналку: що їй відповіла прем'єрка Свириденко
- Співачка Ірина Білик поскаржилася на високі тарифи на житлово-комунальні послуги в соцмережі Threads, що отримало реакцію від прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.
- Юлія Свириденко повідомила про рішення уряду щодо перерахунку платіжок за комунальні послуги, наголосивши, що громадяни сплачуватимуть лише за фактично отримані послуги без необхідності подавати додаткові заяви.
Співачка Ірина Білик у соцмережі Threads звернула увагу на високі тарифи на комунальні послуги. Її допис несподівано отримав реакцію на найвищому рівні – від прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко.
Артистка іронічно обіграла рядок зі свого відомого хіта "Сніг" у дописі у Threads.
Як Свириденко відреагувала на допис Ірини Білик?
"Друзі, сніг не жорстокий. Жорстока комуналка", – написала Білик.
Повідомлення швидко поширилося мережею та викликало активне обговорення серед користувачів.
На допис відреагувала Юлія Свириденко, яка повідомила, що уряд ухвалив рішення щодо перерахунку платіжок за комунальні послуги. За її словами, йдеться про оплату води та тепла за період з 1 січня, і громадяни мають сплачувати лише за фактично отримані послуги. Вона наголосила, що контроль за перерахунком покладено на надавачів послуг, а подавати додаткові заяви людям не потрібно.
У відповідь Ірина Білик подякувала прем’єр-міністерці за реакцію та увагу до проблеми. Співачка зазначила, що для багатьох українців питання комунальних тарифів є надзвичайно чутливим і важливим.
Свириденко пояснила перерахунок комуналки
Юлія Свириденко доручила контролювати перерахунок платіжок за комунальні послуги, щоб українці платили лише за фактично отримані послуги.
Це має відбутися автоматично за період з 1 січня та відобразитися у платіжках уже у лютому. Рішення стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.