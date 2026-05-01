Результати голосування першого півфіналу Євробачення-2026: які країни вибули з конкурсу

12 травня у Відні пройшов перший півфінал Євробачення-2026. 15 країн презентували свої пісні на арені Wiener Stadthalle, проте до фіналу пройшли лише 10.

У півфіналах Євробачення голосують лише глядачі, професійне журі участі не бере. Які країни пройшли у гранд-фінал пісенного конкурсу, дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.

Вас також може зацікавити Перший півфінал Євробачення-2026 уже сьогодні: онлайн-трансляція конкурсу з Відня

Перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли у фінал?

Греція: Акілас – Ferto; Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin; Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice; Швеція: Феліція – My System; Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!; Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle; Сербія: LAVINA – Kraj Mene; Хорватія: LELEK – Andromeda; Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más; Польща: Alicja – Pray.

Важливо! У фінал автоматично проходять країни Великої п'ятірки: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця. Однак зауважимо, що цьогоріч Іспанія бойкотувала Євробачення через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.

Перший півфінал Євробачення-2026: які країни не пройшли у фінал?

Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;

Грузія: Bzikebi – On Replay;

Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;

Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;

Сан-Марино: Сеніт – Superstar;

Участь України на Євробаченні-2026 головне