Результати голосування першого півфіналу Євробачення-2026: які країни вибули з конкурсу
- У першому півфіналі Євробачення-2026 у Відні з 15 країн до фіналу пройшли лише 10.
- Країни, які не пройшли у фінал: Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.
12 травня у Відні пройшов перший півфінал Євробачення-2026. 15 країн презентували свої пісні на арені Wiener Stadthalle, проте до фіналу пройшли лише 10.
У півфіналах Євробачення голосують лише глядачі, професійне журі участі не бере. Які країни пройшли у гранд-фінал пісенного конкурсу, дізнавайтеся на сайті 24 Каналу.
Вас також може зацікавити Перший півфінал Євробачення-2026 уже сьогодні: онлайн-трансляція конкурсу з Відня
Перший півфінал Євробачення-2026: які країни пройшли у фінал?
- Греція: Акілас – Ferto;
- Фінляндія: Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin;
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice;
- Швеція: Феліція – My System;
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova!;
- Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle;
- Сербія: LAVINA – Kraj Mene;
- Хорватія: LELEK – Andromeda;
- Литва: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más;
- Польща: Alicja – Pray.
Важливо! У фінал автоматично проходять країни Великої п'ятірки: Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Іспанія, а також країна-переможниця. Однак зауважимо, що цьогоріч Іспанія бойкотувала Євробачення через те, що Європейська мовна спілка (EBU) допустила до участі Ізраїль.
Перший півфінал Євробачення-2026: які країни не пройшли у фінал?
- Португалія: Bandidos do Cante – Rosa;
- Грузія: Bzikebi – On Replay;
- Чорногорія: Тамара Живкович – Nova Zora;
- Естонія: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True;
- Сан-Марино: Сеніт – Superstar;
Участь України на Євробаченні-2026 головне
Нагадаємо, що Україну на Євробаченні-2026 представляє LELÉKA з піснею Ridnym. Вона виступить у другому півфіналі, який відбудеться 14 травня, під номером 12.
Режисером-постановником номера співачки став Ілля Дуцик. Також до команди приєдналася хореографка-постановниця Галина Пеха.
LELÉKA з'явиться на сцені у вбранні від дизайнерки Лілії Літковської (засновниця бренду LITKOVSKA). Разом із нею виступить бандурист Ярослав Джусь.