У Мінкульті відреагували на розслідування про Петра Чорного: що загрожує артисту
- Міністерство культури України звернуло увагу на розслідування Bihus.Info про можливу фальсифікацію документів для виїзду чоловіків за кордон під виглядом музикантів Петра Чорного.
- Після оприлюднення розслідування Мінкульт звернувся до СБУ для перевірки інформації та може призупинити діяльність артиста за кордоном.
На розслідування Bihus.Info про чоловіків, які виїжджали за кордон нібито як "музиканти" Петра Чорного, звернуло увагу Міністерство культури України. Зокрема, діяльність артиста за кордоном можуть призупинити.
Мінкульт надав відповідь на звернення громадського діяча Святослава Літинського. Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.
Міністерство культури повідомило, що після оприлюднення розслідування звернулось до Служби безпеки України, щоб провести перевірку цієї інформації – чи справді чоловіків оформлювали музикантами Петра Чорного для виїзду з України.
Мінкульт додав, що після результатів перевірки може припинити творчу діяльність Петра Чорного за кордоном.
Наразі Мінкульт припинив розгляд питань щодо перетину державного кордону України на виїзд всім особам, зазначеним у статті,
– йдеться у заяві.
Зазначимо, Петро Чорний – український та ромський артист, виступає з 16 років, а сольну кар'єру розпочав у 24. Став переможцем багатьох конкурсів та премій, здобув звання заслуженого артиста України. Після початку повномасштабної війни став амбасадором 128 бригади ТрО.
Що йдеться у розслідуванні про Петра Чорного?
- У 2025 році щонайменше п'ятеро чоловіків виїхали з України як "музиканти" Петра Чорного на благодійні концерти, але не повернулися. Організатор концертів артиста, Сергій Матусов, оформлював звернення до Київської ОВА. Про це йдеться у матеріалі Bihus.Info.
- Підозрілими видались такі деталі: більшість чоловіків навіть не є музикантами, а деякі афіші видаються фальшивими. Один з чоловіків підтвердив, що заплатив до 5 тисяч доларів за виїзд.
- Петро Чорний заявив, що всі, хто з ним їде, повертається до України. Та емоційно сказав, що журналістів "замовили".