У Мінкульті відреагували на розслідування про Петра Чорного: що загрожує артисту

На розслідування Bihus.Info про чоловіків, які виїжджали за кордон нібито як "музиканти" Петра Чорного, звернуло увагу Міністерство культури України. Зокрема, діяльність артиста за кордоном можуть призупинити.

Мінкульт надав відповідь на звернення громадського діяча Святослава Літинського. Про це він розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

Міністерство культури повідомило, що після оприлюднення розслідування звернулось до Служби безпеки України, щоб провести перевірку цієї інформації – чи справді чоловіків оформлювали музикантами Петра Чорного для виїзду з України.

Мінкульт додав, що після результатів перевірки може припинити творчу діяльність Петра Чорного за кордоном.

Наразі Мінкульт припинив розгляд питань щодо перетину державного кордону України на виїзд всім особам, зазначеним у статті,

– йдеться у заяві.

Зазначимо, Петро Чорний – український та ромський артист, виступає з 16 років, а сольну кар'єру розпочав у 24. Став переможцем багатьох конкурсів та премій, здобув звання заслуженого артиста України. Після початку повномасштабної війни став амбасадором 128 бригади ТрО.

Що йдеться у розслідуванні про Петра Чорного?