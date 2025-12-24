Різдвяна прем'єра: "Піккардійська Терція" презентувала нову колядку "Зірка на небі сходить"
- Український гурт "Піккардійська Терція" презентував нову колядку "Зірка на небі сходить", написану учасником гурту Андрієм Капралею.
- Гурт вже має досвід створення різдвяних пісень, зокрема їх альбом колядок "З Неба до Землі" 2004 року досі залишається популярним.
Напередодні Святого Вечора український гурт "Піккардійська Терція" потішив шанувальників новою колядкою "Зірка на небі сходить".
Колядку "Зірка на небі сходить" написав один з учасників колективу Андрій Капраля.
Усе почалося із певної послідовності акордів і ритму – тих, що у приспіві. Вона зазвучала в мені співом великого хору з людей, які сидять у залі. Потім народилася мелодія куплету і загалом цілої коляди. А вже за кілька днів я написав текст,
– розповів музикант.
"Піккардійська Терція" – "Зірка на небі сходить": дивіться відео онлайн
Текст колядки "Зірка на небі сходить"
Зірка на небі сходить,
Днесь Діва Сина родить,
На Святий вечір.
Світло пролила з неба,
На стежку до вертепу,
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
На Добрий вечір.
Ангел цю вість звіщає,
На срібних дзвонах грає,
На Святий вечір.
Хори з небес співають,
Боже Дитя вітають.
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Он, вже за пастирями,
Йдуть три Царі з дарами,
На Святий вечір.
І ми Христа вітаймо,
Господа прославляймо!
На добрий вечір.
Христос родився,
Світ звеселився,
На Святий вечір.
Чи є в гурту "Піккардійська Терція" й інші колядки?
- Ще у 2004 році колектив презентував різдвяний альбом колядок "З Неба до Землі", який слухачі обожнюють і до сьогодні. У збірку увійшло 17 колядок, 12 з яких – українською мовою.
- Крім того, у 2019 році "Піккардійська Терція" разом з незрячими дітьми з усієї України записали альбом "Казка на білих лапах", до якого увійшла колядка під назвою "Гляньте, люди". Через п'ять років артисти випустили оновлену версію цієї різдвяної пісні.
- У грудня 2024 року вокальна формація також презентувала колядку "Христос народився!".