Прийшли Донателла Версаче, Енн Гетевей та інші: у Римі попрощались із засновником Valentino
- В Римі відбувся похорон засновника модного дому Valentino, Валентино Гаравані.
- Серед відомих людей були акторки Енн Гетевей та Олівія Палермо, а також дизайнери Алессандро Мікеле, Донателла Версаче, П'єрпаоло Піччолі, Марія Грація К'юрі й Том Форд.
Сьогодні в Римі відбувся похорон легендарного італійського дизайнера Валентіно Гаравані. Колеги та шанувальники прийшли віддати шану засновнику модного дому Valentino.
Про це повідомляє CNN. Від середи труна з Валентіно лежала у PM23 – виставковому просторі мистецтва та культури, який відкрив його фонд у 2025 році, а сьогодні її перевезли до базиліки Санта-Марія-дельї-Анджелі та дей-Мартірі.
Дивіться також У Римі прощаються з легендарним італійським дизайнером Валентіно Гаравані
Похорон Валентино Гаравані був відкритий для публіки. Можна було помітити й відомих людей, зокрема акторок Енн Гетевей та Олівію Палермо, які постійно з'являлися в одязі Valentino на червоних доріжках.
Попрощатися з дизайнером також прийшли нинішній креативний директор модного дому Алессандро Мікеле і модельєрка Донателла Версаче, яка одягла обтислу чорну сукню зі скульптурними рукавами. А дизайнер П'єрпаоло Піччолі прийшов до церкви разом із Франсуа-Анрі Піно – головою ради директорів Kering, материнської компанії Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga та інших.
Пришли віддати шану Гаравані й дизайнерка Fendi Марія Грація К'юрі, американський дизайнер Том Форд, британська модна журналістка Сьюзі Менкес і колишня головна редакторка Vogue Анна Вінтур.
Від ранку до базиліки несли білі квіти та вінки. Скорботні вишиковували в чергу біля церкви. Деякі були одягнені у червоне (фірмовий колір Валентіно Гаравані) або несли червоні сумки, гаманці, шарфи.
Коли відбулось прощання з Валентіно Гаравані?
Нагадаємо, що Валентіно Гаравані помер 19 січня у віці 93 років у своїй римській резиденції в оточенні близьких. Сумну новину повідомили на інстаграм-сторінці його фонду.
Прощання з легендарним дизайнером проходило 21 і 22 січня. Серед присутніх були: мер Риму Роберто Гуальтьєрі, Алессандро Мікеле, бізнесмен Джанкарло Джамметті, дизайнер Брюс Хуксема.
Труну з Валентіно прикрасили однією червоною трояндою, а навколо неї були білі квіти. По обидва боки труни сиділи його найближчі родичі, друзі й два улюблених мопси дизайнера.