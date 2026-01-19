Вимагав 75 тисяч доларів за відео: поліція затримала чоловіка, який шантажував Олену Тополю
- Національна поліція України затримала 23-річного киянина, який шантажував співачку Олену Тополю, погрожуючи оприлюднити конфіденційну інформацію.
- Йому загрожує до 12 років позбавлення волі за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).
Національна поліція України затримала чоловіка, який вимагав гроші від української співачки. Він шантажував знаменитість, погрожуючи оприлюднити конфіденційну інформацію.
Стало відомо, яке покарання йому загрожує.
Так, правоохоронці затримали 23-річного киянина, який мав у своєму розпорядженні матеріали, що можуть скомпрометувати особу. Щоб ця інформація не потрапила в публічну площину, він вимагав гроші. Його затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Київської області.
Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.
За цією статтею передбачене покарання – до 12 років позбавлення волі.
Хто з українських співачок скаржився на шантаж?
- 19 січня таку заяву зробила співачка Олена Тополя. Виявляється, 10 січня вона отримала повідомлення з вимогою перевести приблизно 75 тисяч доларів і погрозами опублікувати інтимні відео. Зловмисники намагалися тиснути на артистку через рідних.
- Після цього Олена Тополя звернулася до правоохоронних органів.
- У своїх інстаграм-сторіс артистка підтвердила, що Національна поліція України затримала вимагача у її справі щодо шантажу.