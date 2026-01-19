Вимагав 75 тисяч доларів за відео: поліція затримала чоловіка, який шантажував Олену Тополю

Національна поліція України затримала чоловіка, який вимагав гроші від української співачки. Він шантажував знаменитість, погрожуючи оприлюднити конфіденційну інформацію.

Стало відомо, яке покарання йому загрожує. Пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Нацполіції.

Так, правоохоронці затримали 23-річного киянина, який мав у своєму розпорядженні матеріали, що можуть скомпрометувати особу. Щоб ця інформація не потрапила в публічну площину, він вимагав гроші. Його затримали оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та слідчі поліції Київської області.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для затриманого. Також тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, які можуть бути причетні до злочину.

За цією статтею передбачене покарання – до 12 років позбавлення волі.

