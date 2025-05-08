Інтерв'ю Дудю та новий творчий проєкт: де зараз і як змінився за час кар'єри Потап

Сьогодні, 8 травня, Олексію Потапенку виповнилось 44 роки. Український репер зробив собі ім'я ще за часів існування гурту NewZCool і дуету "Потап і Настя", однак зараз його ім'я частіше фігурує у скандалах і неоднозначних заявах.

Пік популярності Олексія Потапенка (Потапа) зійшов нанівець після початку повномасштабного вторгнення. Його дивакуваті заяви щодо бажання служити в ТРО викликали лиш глузування, а неоднозначні відео в тіктоці з незрозумілим посиланням лиш посилили несприйняття публіки. Детальніше про те, де сьогодні перебуває репер і чим він займається, читайте в матеріалі Show24.

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Музична кар'єра

Майбутній артист народився у Києві, у сім'ї чемпіонки світу з підводного плавання і співробітника КДБ. З ранніх років Олексію прищеплювали любов до спорту, хоча сам репер розповідав, що дитинство у нього було бідне.

Згодом виконавець здобув дві вищі освіти: вчителя фізкультури та тренера з водного поло і плавання та магістра економічних наук.

У 2000-у році було створено гурт NewZCool, до якого майже з самого початку доєднався Потап, а за декілька років учасником став і Олексій Завгородній (Позитив). Крім того, із 2002 по 2006 рік репер був у складі української реп-групи "Вхід у Змінному Взутті".

Обом творчим колективам чималу славу принесла пісня "Штольня", яку написали для однойменного фільму.

Вхід у Змінному Взутті ft. New 'Z' cool – "Штольня": дивіться відео онлайн

У 2006 році Олексій Потапенко створює дует з Настею Каменських. Потап виконував ролі репера, продюсера, режисера, автора пісень та музики, сценариста тощо. Перша пісня, яка вийшла у світ, стала знаковою у долях артистів, адже принесла їм доволі швидку славу.

Потап і Настя – "Не пара": дивіться відео онлайн

З кожним роком дует розвився та затверджував своє місце на п'єдесталі шоубізнесу. Виконавці отримали визнання не тільки в Україні, а й Росії, де отримали чимало нагород. Загалом цей проєкт проіснував 11 років. За цей час Потап і Настя випустили 6 альбомів, їздили у світові турне та представили 29 музичних відео.

У 2014 році Потапенко запустив власний проєкт "Mozgi". Тоді ж, коли Росія окупувала Крим і розпочала війну на Сході України, Потап виступив на премії "RU.TV" в Росії, де зі спущеними штанами подякував країні-агресорці "від імені всіх українських артистів".

Новий проєкт артиста приніс чималий успіх. У 2017 році стало відомо, що дует Потап і Настя припиняє своє існування, а виконавці продовжують шлях у сольних кар'єрах.

Згодом "Mozgi" переросли в повноцінний лейбл і навіть продюсували гурт "Время и Стекло", Позитив, Мішель Андраде та інших.

MOZGI – Chica Bamboni: дивіться відео онлайн

Особисте життя

У 1999 році Потап одружився з Іриною Горовою, з якою через певний час заснували продюсерський центр Mozgi Entertainment. У 2008 році в пари народився син Андрій. Репер також прийняв за доньку дитину Горової від попередніх стосунків.

Потап з першою дружиною і сином / Фото з інстаграму Ірини Горової

Подружжя майже ніколи не виносило тему своїх стосунків у публічну площину. У 2014 році шоубіз сколихнула новина, що пара розлучається. Ймовірною причиною розриву називали роман із Настею Каменських. У червні 2023 року ексдружина заявила, що припинила співпрацю з Потапом, а їхній бренд Mozgi Entertainment тепер називається Pomitni. За словами Горової, її з Олексієм пов'язує лише спільний син Андрій.

Якось Ірина Горова поділилася, що вважає рішення припинити співпрацю з Потапом правильним. Це допомогло їй розвинутися та реалізувати всі задуми та мрії.

Колись для мене розійтися з партнером було найбільшим страхом, а сьогодні я вважаю цей крок найкращим надбанням. І річ не в тому, що хтось був поганим, а в тому, що я нарешті змогла бути на сто відсотків вільною, брати відповідальність і створювати навколо себе той простір, який вже хочу я. Думаю, тут спрацювали й вік, і моя професійна зрілість, і купа інших факторів,

– сказала продюсерка.

Ірина Горова / Фото з інстаграму продюсерки

Хоч Потап і Настя тривалий час співпрацювали в одній команді, вони відверто ненавиділи одне одного. Між парою були постійні сварки, але за декілька років пристрасті втихомирились.

У 2019 році знаменитості вразили новиною про їхнє одруження. Потап випустив ніжну пісню "Константа", у якій зізнавався Насті в коханні, а співачка написала коханому пісню "Обіцяю", яка стала справжнім хітом.

NK | Настя Каменських – "Обіцяю": дивіться відео онлайн

Зіркове весілля обговорювали ще довгий час. Багато молодих пар навіть взяли приклад із дизайнерського оформлення церемонії зірок і втілили задум на своїх весіллях.

З початком повномасштабного вторгнення ширилось чимало чуток про розлучення зіркової пари. Потап тривалий час перебував за кордоном, а Настя час від часу приїжджала в Україну. Однак співачка запевнила, що у їхніх стосунках все гаразд і хвилюватись не варто.

Нехай люди говорять. Нас коли люди одружували, то ми один одного терпіти не могли. Коли зараз розлучають – ми як ніколи… У нас все добре! Тому нехай всі щось говорять,

– сказала вона, чим спростувала чутки про розрив.

У лютому цього року Потап дав інтерв'ю російському пропагандисту Юрію Дудю. Там він заявив, що хоче мати ще дітей і самостійно підняв тему про розлучення з Каменських.

Але війна показала, що особисті стосунки каталізуються або в одну сторону, або в іншу: або пари розстаються, або навпаки стають міцнішими. У нас у позитивний бік спрацювало. Ми давно разом, дивимося в один бік. Тому все гаразд,

– зазначив він.

До слова, це було далеко не головне, про що репер розказав в інтерв'ю російському пропагандисту.

Цікаво, що Потап емоційно зауважив, що у випадку розлучення йому залишиться не так багато, адже він одружився з Настею в Америці.

Повномасштабне вторгнення та життя за кордоном

У той час, коли Росія почала кровопролитну повномасштабну війну, Потап із дружиною Настею були за кордоном. На певний час вони вирішили залишитись у безпечному місці та брали участь у благодійних заходах, але не поверталися в Україну. Така позиція призвела до чималої хвилі осуду зі сторони аудиторії.

Одного разу Потапа навіть помітили на вечірці в Дубаї (ОАЕ) у компанії росіян. За пів року репер врешті повернувся додому, але не надовго. Зірка запевняв, що за межами України він більш ефективний і корисний, ніж на Батьківщині.

Потім репер розповів, що на початку вторгнення виявив бажання йти воювати. Спочатку його батько заочно записав Олексія до тероборони. Але згодом виконавець передумав і вирішив працювати у творчій царині.

Пізніше Потап випустив скандальний трек "Волонтер", який різко засудила українська публіка. Зокрема, увагу привернули такі рядки: "Танцюй, мала, танцюй мала, давай, ти дві ночі дома не спала. Ой, мамо, не питай, з ким була і де ночі провела, я була з хлопцями-бійцями, волонтерила". Згодом репер перепросив за пісню.

Потап – "Волонтер": слухайте онлайн

У своїх соцмережах Потапенко часто ділиться кадрами, як проводить життя за кордоном. Співак запевняє, що все те, чим він займається за межами України, це заради його рідної країни.

Зазначимо, що виконавець побудував NFT-платформу Help UA, яка допомагає постраждалим від війни людям, є амбасадором батальйону "Добробат" і навіть встиг профінансувати відновлення будинку мешканки Гостомеля – Надії Іванівни.

За кордоном Потап займається написанням нових пісень. Тривалий час Олексій їздить різними країнами. В інстаграмі чоловік час від часу публікує патріотичні дописи, але от гнівних коментарів від цього не зменшується.

Українці часто пишуть, що не бажають бачити чоловіка в Україні. А колишній друг і колега по сцені, Позитив, ще раніше розповів, що не спілкується з Олексієм. Ба більше, репер навіть заблокував Завгороднього у соцмережах.

Мене заблокував у соцмережах Потап. Я не бачу нічого, що він робить. Я не знаю, чому. Я не з'ясовував і не буду, не хочу. Як зустрінемося, побачимося, з'ясуємо,

– розповів Позитив.

Сьогодні ж Потап працює над новим проєктом Slavic Balagan. Репер переконаний, що це стане справжнім проривом.

Днями Олексій Потапенко ділився, що став власником ресторану в Іспанії, а також розповів у якій країні оселився.

Ми зараз живемо в різних країнах та містах: Київ, Маямі, Барселона… Моя дружина Настя Каменських співає іспанською. І місто Барселона, де ми частіше знаходимося, ніж у Маямі, Дубаї, Києві, на цей момент часу – це початок іспаномовного світу, мегаполіс на березі моря. І виявилось, ми його дуже добре знаємо. Ми там базуємось і звідти весь рух відбувається,

– поділився репер.

Олексій Потапенко / Фото з інстаграму продюсера