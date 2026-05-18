Після 9 років паузи: "Потап і Настя" російською заявили про повернення на сцену
Після 9-річної паузи Потап і Настя оголосили про повернення на сцену та анонсували перший спільний концерт за тривалий час.
Про це артисти повідомили в інстаграмі, опублікувавши спільне відео.
У ролику Олексій Потапенко та Настя Каменських розповіли про відновлення творчої діяльності та поділилися планами на новий етап кар'єри. Вони заявили, що повертаються з концертами, однак виступи заплановані за межами України, зокрема в Нью-Йорку, де шоу відбудеться 19 грудня.
Рано чи пізно все має свій кінець. Навіть пауза довжиною в 9 років. Потап і Настя – ми повертаємося. Нью-Йорк, побачимось 19 грудня. Ну ви зрозуміли – буде весело,
– йдеться у підписі до відео.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Потапенко та Каменських розлучилися. Попри розрив, вони продовжують співпрацювати у творчих проєктах.
Що відомо про дует "Потап і Настя"?
Дует "Потап і Настя" був створений у 2006 році. Першою їхньою роботою стала пісня "Без любви", а вже у 2008 році музиканти представили дебютний альбом "Не пара". Серед найвідоміших пісень дуету – "Не люби мне мозги", "На раЁне", "Чумачечая весна", "Мы отменяем К.С.", "РуРуРу»"та багато інших, які стали популярними не лише в Україні, а й за її межами.
За роки спільної роботи дует отримав численні музичні нагороди, зокрема відзнаки M1 Music Awards.
У 2017 році "Потап і Настя" оголосили про творчу паузу та зосередилися на власних сольних проєктах.