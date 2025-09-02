Укр Рус
2 вересня, 14:47
2

Потап назвав найкращу українську співачку: "Я дуже пишаюся нею"

Марія Примич
Основні тези
  • Потап вважає Ірину Горову найкращим українським продюсером.
  • На думку Потапа, Надя Дорофєєва є найкращою українською співачкою, він пишається її досягненнями.

Потап (Олексій Потапенко) вважає, що найкращий український продюсер – його колишня дружина Ірина Горова. У 2023 році жінка заснувала музичний лейбл Pomitni.

А от найкраща українська співачка, на думку Потапа, Надя Дорофєєва. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Вершиленко & Ko". 

Це правда. Я знаю цифри. Це об'єктивно. Це цифри говорять, 
– підкреслив артист.

Потап додав, що також сильний лейбл ENKO, засновниками його є реперка alyona alyona і продюсер Іван Клименко. 

Але Горова вибудовує справжню систему, вона – справжній продюсер. У неї дуже великий соціальний капітал. Вона найкраща зараз на цьому ринку. У неї найкращий проєкт – Надя Дорофєєва, з якою я працював. Я дуже пишаюся нею, що вона, дівчина з Криму, стала найкращою співачкою в Україні, 
– сказав він. 

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Що відомо про співпрацю Потапа з Горовою і Дорофєєвою?

  • Нагадаємо, що колись Потап і Ірина Горова разом створили продюсерський центр MOZGI Entertainment. Вони працювали з гуртами "Потап и Настя", "Время и Стекло", Moзgi, зі співачкою Мішель Андраде. 

  • У 2022 році компанію закрили. Уже наступного року Ірина Горова створила новий лейбл Pomitni, а його першим артистом-партнером стала Надя Дорофєєва. 