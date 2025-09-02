Потап (Олексій Потапенко) вважає, що найкращий український продюсер – його колишня дружина Ірина Горова. У 2023 році жінка заснувала музичний лейбл Pomitni.

А от найкраща українська співачка, на думку Потапа, Надя Дорофєєва. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал "Вершиленко & Ko".

Це правда. Я знаю цифри. Це об'єктивно. Це цифри говорять,

– підкреслив артист.

Потап додав, що також сильний лейбл ENKO, засновниками його є реперка alyona alyona і продюсер Іван Клименко.

Але Горова вибудовує справжню систему, вона – справжній продюсер. У неї дуже великий соціальний капітал. Вона найкраща зараз на цьому ринку. У неї найкращий проєкт – Надя Дорофєєва, з якою я працював. Я дуже пишаюся нею, що вона, дівчина з Криму, стала найкращою співачкою в Україні,

– сказав він.

Інтерв'ю з Потапом: дивіться відео онлайн

Що відомо про співпрацю Потапа з Горовою і Дорофєєвою?